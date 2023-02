The Beatles, Piotr Metz. Inauguracja 3. edycji Przestrzeni Słowa!

23 lutego 2023 (czwartek) o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) odbędzie się inauguracja 3. edycji Przestrzeni Słowa.

W rolach głównych wystąpią: legendarny dziennikarz muzyczny Piotr Metz, najważniejszy, najprawdopodobniej, zespół świata The Beatles oraz ich klasyczna płyta „Revolver”, która z końcem ubiegłego roku ukazała się w odświeżonej, poszerzonej i zremasterowanej wersji. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja nagrań demo, teledysków oraz odsłuchanie, na wysokiej klasy sprzęcie Hi-Fi, nowej wersji albumu „Revolver” oraz wernisaż wystawy poświęconej historii tego legendarnego dzieła. Całość wydarzenia poprowadzona zostanie przez Piotra Metza. Wstęp jest bezpłatny.

The Beatles

Gdy w 1970 roku Paul McCartney ogłaszał zakończenie działalności grupy The Beatles wydawało się, że to koniec muzycznego świata. W ciągu zaledwie 8 lat działalności zespołu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Star ustanowili rekordy popularności. Sprzedali setki milionów płyt. Stali się ikoną popkultury i ukształtowali brzmienie współczesnej muzyki. Beatlesi to socjologiczne zjawisko domagające się rozpraw, debat i wnikliwych analiz, a nade wszystko zasłuchania się w muzykę, która choć coraz starsza, jakby na przekór wszystkiemu, nie chce się zestarzeć.

Płyta Revolver (1966)

Przełomowy album The Beatles z roku 1966, który zapoczątkował nową erę eksperymentalnej, awangardowej psychodelii dźwiękowej, przyniósł kulturową zmianę i wyznaczył ważny zwrot w twórczej ewolucji The Beatles. Płyta odzwierciedla coraz silniejsze zainteresowania Lennona LSD oraz fascynację Harrisona muzyką hinduską. Maestrię albumu podkreśla doskonała produkcja Georga Martina, który zastosował przeróżne fascynujące sztuczki i zabiegi, dzięki którym brzmienie „Revolver” jest tak niezwykłe i prekursorskie. Z tej nieoczywistej wypadkowej wyłoniła się nieznana dotąd muzyka psychodeliczna, która wkrótce zainspirowała swą mocą dziesiątki zespołów, w tym tak legendarnych jak The Cream, Pink Floyd i wielu innych.

Piotr Metz

Piotr Metz (ur. 1957) - radiowiec. Posiadacz zbyt dużej ilości płyt The Beatles i vintage'owego sprzętu audio oraz barki na Wiśle i pocztówki od Johna Lennona. Kiedyś naczelny "Machiny", szef muzyczny MTV Polska i autor biografii Voo Voo. Pracował w prawie wszystkich radiach w Polsce, nadawał z BBC. Rozmawiał z Madonną, Mickiem Jaggerem, Prince'm (u niego w domu), Markiem Knopflerem, Jimmim Pagem i Paulem McCartney'em. Interesuje go głównie to co będzie, a nie to co było. Mieszka w Krakowie.

Przestrzeń Słowa

3. edycja międzynarodowego i interdyscyplinarnego festiwalowego cyklu Przestrzeń Słowa odbywa się od lutego do października 2023 pod hasłem „Przebudzenie”. Obejmuje comiesięczne wielowątkowe wydarzenia oraz październikowy Festiwal Przestrzeń Słowa (16-29 października). W programie tegorocznej edycji Przestrzeni Słowa pojawi się wielu fascynujących artystów i artystek, którzy stopniowo będą ogłaszani przez organizatorów.

Podczas dotychczasowych dwóch edycji wydarzenia wystąpili m.in. Ewa Lipska, autor legendarnego „Trainspotting” Irvine Welsh (Szkocja), Rod Mengham (Anglia), Jurij Andruchowycz (Ukraina), Chulud Szaraf (Syria), Hatif Janabi (Irak), Marcin Świetlicki, Piotr Metz, Przemysław Czapliński, Tadeusz Sławek, Filip Łobodziński, Filip Zawada, Artur Rojek, Wojciech Bonowicz, Tomasz Różycki, Wojciech Waglewski, Urszula Honek i wielu innych). Koncerty zagrali m.in. Tymon Tymański, Variété, Morświn & Marcin Świetlicki, dylan.pl, Luke De-Sciscio (Anglia), Jurij Andruchowycz & Karbido oraz Kirszenbaum.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa 2023 objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek. Partnerem przedsięwzięcia jest firma McIntosh oraz Studio Hi–Fi z Katowic.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Przestrzeni Słowa jest bezpłatny.