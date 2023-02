Z Turcją na pożegnanie "Żeroma". W hali MOSiR odbędzie się mecz eliminacyjny!

9 lutego w hali MOSiR przy ulicy Żeromskiego reprezentacja Polski koszykarek podejmie w meczu eliminacji mistrzostw Europy Turcję. Początek meczu godz. 18.00.

Kadra kobiet nadal ma szanse na awans na mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu z Turcją drużyna prowadzona przez trenera Marosa Kovacika przegrała w Izmicie 41:52. By liczyć się w walce o EuroBasket, Polki muszą pokonać Turczynki, a także Słowenki w ostatnim meczu rozgrywanym na wyjeździe. 9 lutego w hali przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu można spodziewać się więc ogromnych emocji!

– To będzie godne pożegnanie popularnego „Żeroma”. Łączy nas z tą halą wiele emocji, to tam koszykarze Zagłębia zdobywali tytuły mistrzowskie. To przy Żeromskiego sosnowieccy siatkarze zdobyli w 1996 roku ostatni tytuł Mistrzów Polski – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.