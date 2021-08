Taranował samochody osobowe, a później wbił się w auto dostawcze

Sosnowieccy policjanci umieścili w izbie wytrzeźwień mężczyznę, który wczoraj wieczorem kierując seatem, najpierw uszkodził zaparkowane wzdłuż ulicy Gospodarczej auta, a następnie zakończył jazdę, wbijając się w stojące tam auto dostawcze. Jak się okazało, w powietrzu wydychanym przez kierującego było ponad 3,3 promila alkoholu.

Wczoraj wieczorem sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Gospodarczej doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierujący seatem najpierw uszkodził 3 zaparkowane wzdłuż jezdni samochody osobowe, a następnie niemalże wbił się w stojące tam auto dostawcze. Na miejscu okazało się, że na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Uszkodzenia natomiast, jakim uległy auta, a w szczególności auto kierującego, są dość rozległe. On sam natomiast był w znacznym stopniu nietrzeźwy - w powietrzu wydychanym przez niego badanie wykazało ponad 3,3 promila alkoholu. 39-latek trafił do izby wytrzeźwień. Kiedy będzie to możliwe, zostaną z nim wykonane konieczne czynności. Odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwym i jazdę bez uprawnień, których, jak się okazało, nie posiada. Grozić mu może 2 lata więzienia.