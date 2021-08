Filmowe środy w Mediatece – Z książki na ekran

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich stałych bywalców bibliotecznych pokazów filmowych oraz osoby, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w darmowych środowych seansach, na kolejne pokazy - wartych uwagi - filmowych perełek. Wrześniowe wieczory, tym razem, wypełnią nam: komedie, filmy kostiumowe, romanse, dramaty science fiction i mocne kino detektywistyczne. Mimo iż repertuar przedstawia się bardzo różnorodnie - wybrane przez Organizatora filmy coś łączy... wszystkie są niezwykle ciekawymi adaptacjami literatury – o czym warto przekonać się osobiście. Na ekranie m.in.: Anya Taylor-Joy, Scarlett Johansson, George Clooney, Bruce Willis, Edward Norton i inni. Wstęp wolny – obowiązują wejściówki.

Seanse odbywać się będą w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w środy września (1.09,8.09,15.09,22.09,29.09) o godz. 18.00.

Wstęp na pokazy możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (po 150 wejściówek na każdy film do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia terenu MBP.

okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki.

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez wpisanie aktualnego hasła po kliknięciu na plakat lub slider reklamujący pokazy na www.biblioteka.sosnowiec.pl Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Uprzejmie informujemy, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu. Prosimy o punktualność!

Przypominamy, że w Auli Zagłębiowskiej Mediateki obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.

Repertuar:

1.09 – Komediodramat kostiumowy, którego scenariusz oparto na kanwie powieści Jane Austen. Reżyseria: Autumn de Wilde. W rolach głównych: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Johnny Flynn. Obraz otrzymał dwie oscarowe nominacje, w kategoriach najlepsze kostiumy oraz najlepsza charakteryzacja i fryzury.

Główna bohaterka filmu jest piękną, mądrą i bogatą królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe bohaterka musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.

W roli głównej gwiazda „Gambitu królowej” – Anya Taylor-Joy!

Czas: 2:04:00

8.09 - Satyryczna czarna komedia, będąca adaptacją powieści autorstwa Christine Leunens pod tytułem „Caging Skies”. Film napisany i wyreżyserowany przez nowozelandzkiego twórcę, Taikę Waititiego. Na ekranie: Roman Griffin Davis, Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Taika Waititi.

Główny bohater to niemiecki chłopiec - członek Deutsches Jungvolk (w III Rzeszy paramilitarna organizacja dla młodszych dzieci), zafascynowany totalitaryzmem i postacią Fźhrera. Gdy chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka, jego świat staje na głowie. Mając u boku jedynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym jest nikt inny jak... sam Adolf Hitler, chłopiec musi stawić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi.

Druga Wojna Światowa w krzywym zwierciadle i Oscar za scenariusz!

Czas: 1:48:00

15.09 - Film romantyczny w reżyserii Ry Russo-Young – adaptacja książki Nicoli Yoon. W rolach głównych: Yara Shahidi i Charles Melton.

Natasha – twardo stąpająca po ziemi studentka fizyki i Daniel – uroczy i przystojny przyszły lekarz pochodzą z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On to niepoprawny romantyk. Jedno z nich wkrótce wyjedzie na zawsze. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku i jest im dany zaledwie jeden wspólny dzień. Czy można przeżyć wielką miłość, gdy czasu jest tak niewiarygodnie mało?

Nowy Jork w niezwykle romantycznej odsłonie.

Czas: 1:40:00

22.09 - Adaptacja jednej z najsłynniejszych powieści Stanisława Lema w reżyserii Stevena Soderbergha, z Georgem Clooneyem w roli głównej.

Niedaleka przyszłość. Główny bohater, psycholog, ma zbadać przyczyny zagadkowych zachowań niewielkiej grupy naukowców na pokładzie stacji kosmicznej Prometeusz, która straciła kontakt z Ziemią. Po przybyciu na stację mężczyzna dokonuje szokujących odkryć: jego przyjaciel – dowodzący misją komandor - popełnił samobójstwo, a dwóch pozostałych przy życiu naukowców – zdradza objawy niebezpiecznej paranoi...

Seans jest częścią projektu Zagłębiowskiej Mediateki „Fantastyka2021”

Czas: 1:39:00

29.09 - Kryminał w reżyserii Edwarda Nortona i z jego scenariuszem. Film powstał na podstawie powieści Jonathana Lethema. Na ekranie: Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, opowiada historię Lionela - prywatnego detektywa cierpiącego na zespół Tourette'a, który próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i jedynego przyjaciela Franka. Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety. Trafia z przesiąkniętych ginem klubów jazzowych w Harlemie do surowych slumsów Brooklynu i wreszcie na pełne przepychu salony najbardziej wpływowych graczy w Nowym Jorku. Stawia czoła zbirom, korupcji i najgroźniejszemu człowiekowi w mieście. Wszystko po to, by uczcić pamięć przyjaciela i ocalić kobietę, która może okazać się dla niego jedynym ratunkiem.

Genialny Edward Norton w roli detektywa cierpiącego na zespół Tourette’a!

Czas: 2:24:00