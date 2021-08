Wystartowała rejestracja na 9 edycję międzynarodowych, bezpłatnych warsztatów z programowania: „Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów”, czyli programistyczny bój bohaterów najlepszych gier, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Akcja edukacyjna odbędzie się w Polsce, Hiszpanii, Chorwacji, Meksyku, Chile oraz na Słowacji w terminie 11-26 września br. Dla uczestników przygotowano 10 000 miejsc na zajęcia online oraz stacjonarnie w 90 miastach.

Patronami Honorowymi wydarzenia są: Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyfryzacji – Janusz Cieszyński, Ośrodek Rozwoju Edukacji, NASK oraz włodarze miast.

Gry komputerowe zdecydowały się zmierzyć ze sobą o tytuł Najlepszej Gry Wszechczasów. Już dziś pomóżcie swoim ulubionym grom i nie pozwólcie, by to inne zwyciężyły. Oto nasi zawodnicy:

Kto zwycięży? Przyjdź na warsztaty Koduj z Gigantami i pomóż nie tylko zdecydować, która gra jest najlepsza!

W trakcie warsztatów "Koduj z Gigantami – STARCIE GIGANTÓW" różne gry komputerowe zmierzą się ze sobą w niecodziennym starciu, dzięki któremu dowiemy się, która gra komputerowa- według naszych młodych programistów - jest najlepsza na świecie.

Dla uczestników przygotowano zmagania w wielu różnych środowiskach programowania, takie jak:

Dla wszystkich uczestników przygotowano serwer na Discordzie – miejsce, w którym mogą zawierać przyjaźnie, chwalić się osiągnięciami i wspólnie grać.

"Na wszystkich zajęciach uczniowie tworzą projekt w wybranym środowisku. W ciągu 1,5 godzinnych zajęć jesteśmy w stanie stworzyć gotowy projekt gry lub aplikacji i przetestować ją. Ponadto stworzone projekty można zabrać ze sobą do domu. Zajęcia mają na celu przede wszystkim naukę programowania. Przygotowaliśmy zajęcia z blokowych języków programowania, HTML-a, C# i języka Lua w odpowiednich kategoriach wiekowych. Poznamy podstawowe pojęcia programowania takie jak pętle, instrukcje warunkowe, komunikaty, losowanie i wiele, wiele innych’" - Adrian Czechowski - trener Giganci Programowania .

W ramach warsztatów odbędzie się również konkurs projektowy z zakresu programowania, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

"Koduj z Gigantami" to nie tylko zajęcia z programowania. Postanowiliśmy poszerzyć naszą akcję o dodatkowe zajęcia z matematyki. MATEMATYCZNI GIGANCI – to tematyczne warsztaty dla ósmoklasistów i przyszłorocznych maturzystów, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę na podstawie testów próbnych, przygotowanych specjalnie dla nas przez egzaminatorów CKE. Testy i ich rozwiązania omawiane będą przez wykwalifikowanego nauczyciela matematyki ze szkoły Giganci Edukacji – naszej nowej marki, dedykowanej uczniom, którzy chcą przygotować się do egzaminów ósmoklasisty i maturzysty z przedmiotów ścisłych. Zajęcia w szkole Gigantów Edukacji to gwarancja doskonale zdanego egzaminu z matematyki! Średni wynik naszych uczniów z testu 8-klasisty to aż 81%! – Dawid Leśniakiewicz - członek zarządu Giganci Programowania.