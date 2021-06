Zatrzymano nietrzeźwego kierowcę. Chciał przekupić policjantów perfumami

Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował swoim autem mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Podczas czynności zaoferował mundurowym trzy flakony perfum, by „zapomnieli o sprawie”. W aucie, którym podróżował, śledczy zabezpieczyli także ponad 100 działek suszu marihuany.

O tym, że kierujący samochodem terenowym, poruszający się w rejonie dzielnicy Juliusz, może być nietrzeźwy, poinformowali mieszkańcy. Kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli, okazało się, że w organizmie miał blisko 4 promile alkoholu. Mężczyzna zaproponował policjantom 3 flakonów perfum, by puścili go wolno. Mimo tego, że został poinformowany, że już sama taka propozycja jest przestępstwem, 38-latek ponawiał swoją propozycję.

Mężczyzna został zatrzymany

Podczas dalszych czynności śledczy znaleźli w jego samochodzie marihuanę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 100 działek narkotyku. Teraz mężczyzna odpowie nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości, ale i korupcyjną propozycję i posiadanie narkotyków. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.