Straż Miejska w Sosnowcu odzyskała rower miejski

Dzięki interwencji sosnowieckiej straży miejskiej udało się odzyskać miejski rower.

- 4 lutego namierzyliśmy miejski rower przypięty przy jednym z głównych wejść do centrum handlowego Plejada. Emblematy były co prawda oderwane, ale bezwątpienia był to rower miejski. Po kilku minutach obserwacji przy rowerze pojawił się mężczyzna, który został wylegitymowany. Tłumaczył się, że znalazł rower z oderwanymi emblematami w Parku Sieleckim. Wezwany patrol policji zatrzymał mężczyznę i zabezpieczył rower - przekazał komendant straży miejskiej w Sosnowcu, Ireneusz Kosielski.