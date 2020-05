Rower Miejski wrócił do Sosnowca. Zobaczcie listę nowych stacji

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zasady wypożyczania i korzystania z rowerów nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.

Korzystanie z roweru (po wcześniejszej rejestracji) jest bezpłatne przez pierwsze 30 minut

Od 31 do 60 minut opłata wyniesie 1 zł, druga godzina – 2 zł, trzecia godzina – 3 zł, czwarta i za każda kolejna godzina – 4 zł. Opłaty sumują się. Maksymalna długość wypożyczenia roweru to 12 godzin. Wypożyczony rower można będzie zwrócić na dowolnej stacji. By korzystać z systemu, trzeba założyć indywidualne konto klienta oraz mieć na nim co najmniej 10 zł .

Rejestracja odbywa się na stronie: www.sosnowieckirowermiejski.pl

W tym sezonie miłośnicy rowerów mogą skorzystać z 270 rowerów na 22 stacjach w poprzednim było to 130 rowerów w 10 stacjach. Nowością są rowery standardowe z fotelikiem do przewożenia dzieci – Po raz pierwszy udostępniliśmy również mniejsze rowery, dla dzieci, które już potrafią jeździć na dwóch kółkach oraz rowery typu cargo. Mamy też trójkołowce dla osób z niepełnosprawnościami i tandemy – opisuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Sosnowiecki Rower Miejski rozkręca się i swym zasięgiem objął kolejne dzielnice miasta. Stacje pojawiły się, m.in. przy parku im. Jacka Kuronia, przy Wydziale Nauk o Ziemi, w Zagórzu, Niwce i Porąbce.

Pełna lista nowych stacji:

ul. 3 Maja, rejon przejścia podziemnego przy Parku Sieleckim. ul. Gospodarcza, w rejonie parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. przy ulicy Orlej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Nowopogońską i Staropogońską. przy ulicy Będzińskiej, w rejonie Wydziału Nauk o Ziemi. przy ul. Armii Krajowej, w rejonie parkingu przy parku im. Jacka Kuronia. przy ulicy Blachnickiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Braci Mieroszewskich. przy ulicy 3 Maja, w rejonie Dworca PKP. ul. Andersa, w rejonie skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. ul. Wojska Polskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową. ul. Braci Mieroszewskich, w rejonie skrzyżowania z ulicą Dmowskiego. przy ul. Kresowej, w okolicy Stadionu Ludowego (uruchomiona już w lipcu 2019 r.) rondo im. Jana Pawła II, w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Zaruskiego. rejon skrzyżowania ul. Zagórskiej z ul. Wiejską w Sosnowcu.

Zachęcamy do przemieszczania się rowerami miejskimi przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności i rozwagi oraz, o stosowaniu się do oficjalnych wytycznych higieny koronawirusowej – mówi prezydent Sosnowca.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia operator systemu – Nextbike Polska – będzie prowadził dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów jak kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale. Jednoślady będą dezynfekowane przynajmniej dwa razy dziennie w ramach codziennej pracy osób serwisujących oraz relokujących rowery miejskie we wszystkich działających systemach, których operatorem jest Nextbike Polska.

