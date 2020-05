Miasto Sosnowiec kupiło automaty do dezynfekcji rąk

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Każdy żłobek miejski i każde miejskie przedszkole zostaną wyposażone w specjalne urządzenie do dezynfekcji rąk. Automaty, które kupiło miasto właśnie dotarły do Sosnowca.

Urządzenia są bardzo proste w obsłudze i utrzymaniu

Wystarczy wsunąć ręce jak pod popularne w punktach gastronomicznych suszarki do rąk, a znajdujący się w automacie czujnik ruchu spryska ręce płynem do dezynfekcji – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pracownicy żłobków i przedszkoli nie będą mieli problemu z utrzymaniem urządzeń, wystarczy na bieżąco uzupełniać płyn.

Automaty trafią do placówek jeszcze przed ich uruchomieniem, czyli do 13 maja. W sumie miasto kupiło sto urządzeń za około 20 tysięcy złotych. Automaty zostaną dostarczone także do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W sumie na przygotowanie żłobków i przedszkoli miasto wydało blisko pół miliona złotych.