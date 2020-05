Sosnowieccy kryminalni zatrzymali dilera!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który przy sobie i w mieszkaniu miał łącznie prawie pół kilograma narkotyków. Z samej amfetaminy można było przygotować prawie 4800 porcji narkotyku. Okazało się również, że mężczyzna od jakiegoś już czasu był dilerem.

Policjanci wiedzieli, że mężczyzna może mieć przy sobie narkotyki

Kiedy przyjechał do pracy do jednego z zakładów, sprawdzili czy ich podejrzenia są słuszne. Okazało się, że w jego odzieży i podręcznym bagażu było ponad 140 porcji amfetaminy i kilka porcji marihuany. Znaczne ilości środków odurzających śledczy znaleźli natomiast dopiero w zajmowanym przez niego mieszkaniu. Łącznie przejęli prawie pół kilograma narkotyków - amfetaminę, z której można było przygotować prawie 4800 porcji oraz 10 działek marihuany. W toku postępowania wyszło również na jaw, że od jakiegoś czasu mężczyzna był dilerem. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz udzielanie ich innym osobom może trafić do więzienia na 10 lat. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.