Wprowadził na rynek pół kilograma narkotyków

Sosnowieccy kryminalni z Komisariatu Policji III zatrzymali narkotykowego dilera. W prowadzonym postępowaniu śledczy wykazali, że od 2018 roku sprzedał ponad pół kilograma środków odurzających. W trakcie zatrzymania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli ponad 30 działek marihuany. Miejsce ukrycia narkotyków wskazał policyjny pies.

Kryminalni z Komisariatu Policji III wiedzieli, że 39-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej handluje narkotykami

Kiedy zgromadzili na to wystarczający materiał dowodowy, dokonali zatrzymania mężczyzny. W jego mieszkaniu dokonano przeszukania. W czynnościach policjantom pomagał policyjny pies. To właśnie on wskazał, gdzie ukryta jest marihuana. W trakcie czynności śledczy zabezpieczyli ponad 30 działek marihuany. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że od 2018 r. 39-latek wprowadził na rynek około pół kilograma narkotyków. Za popełnione przestępstwa może mu teraz grozić 10 lat więzienia. Prokurator zdecydował o objęciu do policyjnym dozorem.