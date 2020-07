Interweniowali w sprawie włamania... Natrafili na nielegalnie działające automaty do gry!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci w jednym z lokali w dzielnicy Wawel ujawnili 3 automaty do gry. Stało się to, kiedy interweniowali w sprawie włamania do tego lokalu. Maszyny zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu KAS. Spoczną w nim do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sąd zadecyduje o ich dalszym losie

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że do wolnostojącego lokalu handlowego prawdopodobnie dokonano włamania. Podczas sprawdzenia zgłoszenia okazało się, że wszystko wskazuje na to, że w lokalu działają nielegalne automaty. Policjanci wykonali czynności na miejscu włamania, a automatami zajęli się przybyli na miejsce funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic, którzy przeprowadzili konieczne czynności. Maszyny zostały zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach, w którym spoczną do czasu wyjaśnienia sprawy. W toku postępowania Sąd zadecyduje o ich dalszym losie.

Warto przypomnieć, że obecnie obowiązują przepisy znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2017 roku ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne tj. 100 tys. zł od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.