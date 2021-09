Spotkanie profilaktyczne z rodzicami młodzieży na temat narkotyków

Asp. Tomasz Mogielski - policjant Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu spotkał się z rodzicami uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu. Rodzice mieli okazję posłuchać o zagrożeniach związanych z zażywaniem przez ich pociechy substancji psychoaktywnych. Do prezentacji posłużył przydatny gadżet- walizka profilaktyczna.

Dawka wiedzy o narkotykach dla rodziców młodzieży z Sosnowca

Walizka profilaktyczna to niesłychanie przydatny rekwizyt, służący do obrazowego przedstawienia wyłącznie osobom dorosłym, jakie formy mogą przybierać narkotyki oraz jakie przedmioty wskazują na to, że ich posiadacz zażywa środki odurzające. Skrytki na narkotyki, fifki, rurki, wagi i kruszarki do narkotyków w najróżniejszych i najbardziej wymyślnych formach zostały zaprezentowane rodzicom. Zaakcentowano jakie przedmioty, jako używane w związku z zażywaniem narkotyków, powinny wzbudzić ich niepokój, jeśli zostaną zauważone w pokojach ich pociech. Poinformowano jak i gdzie najczęściej nieletni ukrywają narkotyki, jaka jest skala zażywania substancji odurzających wśród młodzieży oraz po jakie ich rodzaje sięgają najczęściej.