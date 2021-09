Drużyna Fundacji Rób Dobro znów na boisku!

Fundacja "Rób Dobro" po raz czwarty organizuje mecz z Gwiazdami kultury i sportu, by znów wspierać charytatywne cele. Tym razem impreza ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego w Sosnowcu. Mecz odbędzie się 18 wrześnie o godz. 16:00 na Stadionie Ludowym w Sosnowcu przy ul. Kresowej 1. Drużyna Fundacji zmierzy się z byłymi zawodowymi piłkarzami - reprezentantami Polski w piłce nożnej oraz braćmi Szczepanik z zespołu Pectus.

Do Sosnowca przyjeżdża drużyna Pectus Football Team – drużyna założona przez Marka Szczepanika - zrzeszająca wyłącznie miłośników sportu i piłki nożnej. Należą do niej, poza braćmi z Zespołu PECTUS, wielkie sportowe nazwiska, a także osobistości ze świata mediów. Ci ludzie strzelili w życiu już niejedną bramkę nie tylko w rozgrywkach krajowych, ale i międzynarodowych. To m.in. Grzegorz Szamotulski, Tomasz Frankowski, Tomasz Iwan, Tomasz Kłos, Jacek Krzynówek. Współorganizatorem imprezy jest miasto Sosnowiec.

Trybuny zostaną udostępnione od godz. 14:00. W godzinach 14.00-16:00 przewidziane są animacje dla dzieci, rozdawanie autografów, zdjęcia z gwiazdami, możliwość obejrzenia rozgrzewki drużyn, występ cheerleaderek.

Wydarzenie jest świętem widzów, rodzinnych spotkań i piłki nożnej

Mecz w pełnym wymiarze czasu na pełnowymiarowym boisku jest corocznym (nie licząc roku wybuchu pandemii) świętem sportu i ludzi. To pełna zaangażowania i piłkarskich emocji rywalizacja o zwycięstwo w imię wyższego celu. I jak to w sporcie – zawodnicy dają z siebie wszystko, mimo iż są w różnym wieku, wykonują różne zawody i w różnym stopniu mają na co dzień kontakt ze sportem. To wszystko przestaje być dla nich ważne, gdy gra się dla wyższego celu (w poprzednich latach to zbiórki funduszy na chore dzieci), a jednocześnie gdy w rozgrywce pojawia się pot i adrenalina, każda z drużyn chce wygrać, co gwarantuje wyjątkowe widowisko.

Promowanie rodzin zastępczych

W tym roku Fundacja zdecydowała się wesprzeć ideę rodzin zastępczych – temat ważny pewnie w każdym mieście, a u nas niezwykle istotny, bo potrzeby dzieci w trudnej sytuacji życiowej w Sosnowcu są znacznie większe niż liczba rodzin, które taką pomoc i taką opiekę i uczucia oferują. Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa i osób stanu wolnego – w tej chwili instytucja odpowiadająca za koordynację pieczy zastępczej deklaruje przyjęcie każdej ilości rodzin. A taka potrzeba jest istotna – dlatego zgodne jest z przesłaniem – fundacja znów będzie przekonywać widzów-kibiców, pomaganie jest łatwe, potrzebne i naturalne, i możliwe na tak wiele sposobów.