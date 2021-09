Najbliższy piątek zapowiada się naprawdę ciepło – i to nie tylko pod względem temperatury na zewnątrz, ale też rozgrzanych do czerwoności heliosowych foteli, gotowych, by przyjąć widzów spragnionych nowości i najlepszych filmów. Produkcje polskie i zagraniczne, dla tych najmłodszych i tych znacznie starszych, z nutą grozy, ale i na wesołoąŚ Co wybrać? Jedno jest pewne: repertuar kin Helios to oferta nie do odrzucenia!

Kino Helios - Sosnowiec

Wcielenie

Pierwsza z piątkowych premier – „Wcielenie” – to niewątpliwie najlepsza propozycja dla wielbicieli horrorów. Główna bohaterka odkrywa, że męczące ją wizje są niestety przerażającą rzeczywistością. Czarny scenariusz powoli się spełnia – brzmi groźnie?

Teściowe

Spokojnie! Dla widzów o słabszych nerwach czeka gatunek z przeciwległego bieguna. Komedia „Teściowe” to przezabawna opowieść traktująca o konfrontacji dwóch światów. Wesele bywa trudnym tematem, szczególnie gdy jego główni bohaterowie postanawiająąŚ nie brać ślubu. Jednak show must go on! Impreza się odbędzie, a jej uczestnicy dostarczą widzom mnóstwa emocji. W głównych rolach Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna oraz Adam Woronowicz – lepiej być nie może!

Small world

Chyba że... wspomnimy o obsadzie „Small world”, produkcji Patryka Vegi, w której zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego i Enrique Arcego. Świat przestępczy wbrew pozorom do małych absolutnie nie należy. W tajemniczych okolicznościach sprzed rodzinnego domu zostaje uprowadzona dziewczynka. Po latach policjant wpada na trop, który pozwala mu wrócić do zamkniętej sprawy i dotrzeć do uprowadzonej Oli. Przebywa ona w Bangkoku, gdzie musi spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co się stanie, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?

Psi patrol

Na najmłodszych widzów Heliosa czeka natomiast „Psi patrol” – animowana opowieść o bohaterskich psach i chłopcu – paczce przyjaciół niosącej natychmiastową pomoc potrzebującym.

Zupa nic

Starszych widzów rozbawi komedia „Zupa nic”, gwarantująca nieprzerwany dopływ emocji przez ponad 90 minut (no może z przerwą na otarcie łez). To słodko-gorzka opowieść o świecie dobrze znanym nam wszystkim, za którym skrycie bądź otwarcie tęsknimy – za światem dzieciństwa. O dobry humor zadbali odtwórcy głównych ról: Adam Woronowicz, Kinga Preis, Ewa Wiśniewska i Katarzyna Kwiatkowska.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W nadchodzących dniach w repertuarze kin Helios zagości również solidna porcja fantasy. W nowym filmie studia Marvel „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” Simu Liu wciela się w Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością po tym, jak zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni.

After. Ocal mnie

A na deser dramat „After. Ocal mnie”. Tessa staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Gdy jej związek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może stanowić furtkę do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie że oboje mierzą się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co do tej pory tak bardzo wierzyli...

W kinach Helios nie zabraknie oczywiście również projektów specjalnych, na które już dziś warto zarezerwować czas w kalendarzu. Już w najbliższy piątek na miłośników nocnego trybu życia czeka wyjątkowy Nocny Maraton Filmowy, w ramach którego na kinowym ekranie zagoszczą trzy rewelacyjne obrazy utrzymane w mrocznym klimacie: „Kiedy gasną światła”, „Zakonnica” oraz „Wcielenie”. Start na godzinę przed północą!

W niedzielę 12 września, o godzinie 10.30, sieć zaprasza najmłodszych na Filmowe Poranki i „44 koty” – szóstą część bajki o zabawnych perypetiach tytułowych kotków. Tradycyjnie projekcje zostaną poprzedzone konkursami i zabawami w sali kinowej. Już dzień później (13 września, o godzinie 18.00), w ramach cyklu Kino Konesera, widzowie będą mogli zobaczyć brytyjską produkcję „Supernova” – film opowiadający o uczuciach jak żaden inny. 15 września, przyjdzie czas na Kino Kobiet i przednią zabawę przy tytule „Teściowie”. Na płeć piękną czekać będzie moc niespodzianek. Dress code? Stroje weselne z lat 80. i 90. XX wieku!

