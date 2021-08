Moc nowości na ekranach kin Helios!

W najbliższy piątek premierę będą miały dwa polskie filmy: familijny „Czarny młyn” oraz najnowsza komedia w reżyserii Kingi Dębskiej „Zupa nic”. Już kilka dni później, 1 września, na ekranach zadebiutuje romans „After. Ocal mnie”. Ta gorąca ekranizacja trzeciej części bestsellerowej serii, zaprezentowana zostanie też w ramach cyklu Nocne Maratony Filmowe. Nie zabraknie także pokazów przedpremierowych komedii „Teściowie”, filmu akcji „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” oraz bajki „Psi Patrol Film”. W repertuarze czekają ponadto: laureat trzech Oscarów „Nomadland”, amerykański hit „Free Guy”, komedia „Czarna owca”, thriller „The End”, historia najwierniejszego psa świata - „Lassie, wróć!” oraz animacja „Wyrolowani”.

Helios Sosnowiec - repertuar

„Czarny młyn”

„Czarny młyn” to tworzony z rozmachem film przygodowy, jakiego jeszcze nie było! Fabuła powstała na motywach książki mistrza polskiej literatury młodzieżowej, Marcina Szczygielskiego. Iwo i grupa jego przyjaciół mieszkają w miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem... Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem.

„Zupa nic”

Kinga Dębska, reżyserka „Zabawy zabawy”, powraca z nowym filmem! Już pod koniec sierpnia razem z nią widzowie będą mogli cofnąć się do czasów PRL-u, by ponownie spotkać się z Martą i Kasią - siostrami, które w hicie „Moje córki krowy” próbowały odbudować swoją relację. Teraz spotkają je kilkanaście lat wcześniej; jeszcze gdy były nastolatkami, którym przyszło żyć w jaskrawo barwnych czasach. „Zupa nic” to słodko-gorzka opowieść o świecie, który wszyscy dobrze znamy i za którym tęsknimy - za światem dzieciństwa. Rodzinne relacje nakreślone z wielką czułością i empatią, doza przekory, porcja terapeutycznego śmiechu, wzruszeń oraz ujmująca „melancholia meblościanek”.

„After. Ocal mnie”

„After. Ocal mnie” to gorąca ekranizacja trzeciej części bestsellerowego cyklu, który rozpala wyobraźnię widzów na całym świecie. Tessa staje przed trudną decyzją. Właśnie, gdy jej związek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale ona wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie że oboje mierzą się z rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co dotąd wierzyli.

Nocne Maratony Filmowe: „After. Ocal mnie”

W piątkową noc, z 3 na 4 września, we wszystkich kinach Helios, odbędą się bardzo romantyczne seanse... W ramach najnowszej odsłony cyklu Nocne Maratony Filmowe sieć zaprezentuje swoim widzom wszystkie części popularnej serii romansów z premierowym „After. Ocal mnie”! To będzie wyjątkowa noc pełna niezwykłych uczuć, doznań i namiętności...

„Teściowie"

„Teściowie” to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. Czy przyjęcie po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co właściwie się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie... wybucha prawdziwa bomba! A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” to komedia akcji, inspirowana prawdziwą historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który wymknął się organom ścigania PRL aż 29 razy. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. „Najmro jest brylantem, który błyszczy w szarych czasach. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To typ człowieka, który nie zastanawia się, czy coś jest wykonalne. Po prostu to robi. Jest w nim energia, która inspiruje ludzi do działania” – tak o swojej postaci mówi Dawid Ogrodnik, który wcielił się w tytułowego „celebrytę półświatka”. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska!

„Psi Patrol”

Podczas najbliższego weekendu (w dniach 28-29 sierpnia) na najmłodszych widzów kin Helios czeka także uroczy film animowany zrealizowany na podstawie uwielbianego przez dzieci na całym świecie serialu „Psi Patrol”. To opowieść o bohaterskich pieskach i o chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym. Film udowadnia, że żaden piesek nie jest za mały na wielką przygodę! Na miłośników najlepszych animacji przed seansami przedpremierowymi czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania oraz konkurs, w którym wygrać będzie można bilety do ENERGYLANDII.

„Nomadland”

W poniedziałek, 30 sierpnia w ramach cyklu Kino Konesera widzowie będą mogli zobaczyć obsypany nagrodami dramat „Nomadland”. Fern (Frances McDormand), po gospodarczym upadku robotniczego miasteczka w Nevadzie, pakuje swojego vana i wyrusza w drogę, odkrywając życie poza ramami konwencjonalnego społeczeństwa jako współczesna nomadka. "Nomadland" przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa - prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie.

„Free Guy”

„Free Guy” to brawurowa komedia w znakomitej obsadzie. W rolach głównych widzowie zobaczą gwiazdy takie jak: Taika Waititi, Ryan Reynolds czy Jodie Comer. Tytułowy Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza!

„Czarna owca”

Polska komedia „Czarna owca” opowiada natomiast historię Magdy, nauczycielki w katolickim liceum, która ukrywa fakt, że woli kobiety. Jej mąż Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Problem zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?

„The End”

Thriller „The End” opowiada historię siedmiu sławnych aktorów, którzy dają się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć... W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji, nie zamierzają z niej zrezygnować. Seks, intrygi, zdrady, donosy, nielojalność, oszustwa, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem.

„Lassie, wróć!"

Najsłynniejszy pies świata powraca na duże ekrany w filmie „Lassie, wróć!”. To chwytająca za serce historia nierozerwalnej przyjaźni chłopca i jego wiernego owczarka Collie, oparta na bestsellerowej książce Erica Knighta. Jej najnowsza, czarująca humorem ekranizacja oferuje zabawną i poruszającą przygodę dla całej rodziny. To kino familijne i bohater, którego kochają wszystkie pokolenia!

„Wyrolowani”

Seanse animacji „Wyrolowani” przedstawiają życie Oli i Ola, którzy od zawsze mają „pod górkę” i pod... dziurkę! Co z tego, że należą do gatunku Flumaków, którym zachwycił się Karol Darwin, skoro jest to gatunek na wylot zagrożony? Flumaki to okrągłe istoty z niewielkim prześwitem w środku, co bardzo upodabnia je do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie! Niestety los rzadko się do nich uśmiecha, a nawet przez własnych ziomali są uważani za fajtłapowatych. Ale fortuna kołem się toczy!

