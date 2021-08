Zagłębie bez Jaroszewskiego

98 miesięcy i 11 dni. Tyle na stanowisku prezesa Zagłębia Sosnowiec spędził Marcin Jaroszewski. Wczoraj ustąpił ze stanowiska.

– Dziękuję wszystkim, z którymi pracowałem za wspólne przeżywanie – kiedyś – wspaniałych, a potem – niestety – gorzkich chwil. Tych drugich było w ostatnich dwóch latach więcej, nie potrafiłem wyprowadzić drużyny z impasu, niekończącego się kryzysu. Pasja stała się obsesją i nie zauważyłem, kiedy „ze sceny zejść” i robię to pewnie za późno. Swojemu następcy życzę, by dokonał z Naszym Klubem kolejnego skoku jakościowego i zapełnił nowy budujący się dom Zagłębia. A gdy już awansuje do Ekstraklasy, uznał to za etap, a nie cel. Do Was Kibice apeluję, byście teraz się szczególnie zmobilizowali. Zagłębie to my wszyscy, ale przede wszystkim Wy. Przed nami trzy mecze u siebie i tylko 3 punkty straty do 6. miejsca. Mamy naprawdę bardzo dobrych zawodników, świetnego trenera, ale gdzieś sięŚ zagubiliśmy. Pomóżcie drużynie, by koniec sezonu był dla nas wszystkich spełnieniem marzeń – podsumował ustępujący prezes.