Policja znalazła nielegalne automaty do gier

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w jednym z lokali w dzielnicy Środula znaleźli 2 działające bez zezwolenia automaty do gry. Maszyny zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu Krajowej Administracji Skarbowej. Spoczną w nim do czasu decyzji sądu.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II, działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic, sprawdzili lokal znajdujący się w dzielnicy Środula. Wewnątrz znaleźli 2 automaty do gier. Po przeprowadzeniu koniecznych czynności zostały one zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach. Łączna wartość maszyn to około 12 tysięcy złotych.

Obecnie obowiązują przepisy znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2017 roku ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne, sięgające nawet 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa.

Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji bądź zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.