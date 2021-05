Sosnowieccy policjanci oddali hołd zastrzelonemu na służbie koledze

7 maja punktualnie o godzinie 12.00 wszyscy sosnowieccy policjanci pożegnali swojego kolegę z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, który 4.05.2021 roku został zastrzelony podczas podjętej przez siebie interwencji. Każdy mundurowy, któremu pozwalały na to prowadzone czynności, w samo południe zatrzymał się i oddał hołd poległemu w służbie Ś.P.asp. Michałowi Kędzierskiemu.

Punktualnie o 12.00 w południe włączono sygnały we wszystkich sosnowieckich radiowozach, a wszyscy policjanci, którym pozwoliły na to wykonywane czynności, oddali hołd swojemu koledze z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Ś.P. aspirantowi Michałowi Kędzierskiemu zastrzelonemu na służbie w dniu 4.05.2021 roku. Do policjantów dołączyli również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i innych służb, którzy także włączyli sygnały w swoich pojazdach służbowych.

Sporą niespodziankę sprawili wszystkim kierowcy pogotowia ratunkowego w Sosnowcu, którzy kolumną karetek niebędących w aktualnej dyspozycji, przybyli pod Komendę Miejską Policji, by w samo południe, również przy pomocy włączonych sygnałów, oddać hołd poległemu w służbie policjantowi. Ś.P.Aspirant Michał Kędzierski miał 43 lata. Został zastrzelony przez napastnika podczas podjętej przez siebie interwencji. Poniósł najwyższą ofiarę, chcąc chronić mieszkańców swojego miasta przed uzbrojonym bandytą. Michał wypełnił słowa roty policyjnego ślubowania do końca. Cześć jego pamięci!