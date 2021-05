Wojciech Brzoska: literacko i muzycznie – czwarta odsłona Przestrzeni Słowa!

18 maja 2021 o godz. 18.00 w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w Sosnowcu odbędzie się literacko-muzyczne wydarzenie pn. Plejady i rozstania odbywające się w ramach cyklicznego przedsięwzięcia artystycznego Przestrzeń Słowa.

Gościem spotkania będzie poeta i wokalista Wojciech Brzoska, który w ogrodowej mediatecznej przestrzeni wystąpi w podwójnej roli zarówno literata, jak i muzyka. W pierwszej części wydarzenia odbędzie się rozmowa z poetą, którą poprowadzi Bartłomiej Majzel. Chwilę później Wojciech Brzoska stanie przy mikrofonie, aby wykonywać swoje wiersze w towarzystwie znakomitego zespołu Brzoska/Marciniak/Markiewicz, w skład którego wchodzą doskonali muzycy – trębacz Marcin Cozer Markiewicz (lider legendarnego zespołu reggae Konopians) oraz jeden z najbardziej kreatywnych gitarzystów młodego pokolenia Łukasz Marciniak.

Spotkaniu towarzyszy promocja tomów poetyckich Wojciecha Brzoski „Ucho środkowe” (2020) oraz „Plejady” (2021)

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (50 wejściówek do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia budynku MBP.

okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki oraz wrzucenia do urny wypełnionego Oświadczenia z danymi potrzebnymi do kontaktu w razie potwierdzenia przypadku koronawirusa podczas imprezy. Formularze z oświadczeniem można otrzymać wraz z wejściówką w Informatorium lub pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

Wojciech Brzoska (ur. 1978) - muzykujący poeta, autor dziesięciu książek poetyckich, m.in. "Niebo nad Sosnowcem" (2001), "Przez judasza" (2008), "Drugi koniec wszystkiego" (2010), "Ucho środkowe" (2020), "Plejady" (2021). Współautor kilku płyt z zespołami: Brzoska i Gawroński (m.in. "Słońce, lupa i mrówki"-2015, "Zapominanie"-2019), Brzoska/Marciniak/Markiewicz ("Brodzenie"-2018 oraz "Wpław"-2019) i Piksele ("Martwe"-2020). Wiersze publikował w czasopismach, antologiach oraz w periodykach zagranicznych. Były tłumaczone na: angielski, niemiecki, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański. Na co dzień zawodowo związany z więziennictwem. Pomysłodawca adresowanego do więźniów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta. Oficer w stopniu majora. Mieszka w Katowicach.

Trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz - muzyczny eksperyment poety Wojciecha Brzoski, gitarzysty i kompozytora Łukasza Marciniaka oraz - związanego ze sceną reggae - trębacza i wokalisty Marcina Markiewicza, znanego jako lider kultowego zespołu Konopians. Lider tria, ceniony poeta Wojciech Brzoska jest autorem dziesięciu książek poetyckich, z których ostatnia „Plejady” ukazała się w roku 2021. Otwarte kompozycje i improwizacje tria stanowią fundament do poszukiwania miejsca na współbrzmienie słów i dźwięków w najbardziej optymalnej dla nich formule. Zespół nagrał dwie płyty "Brodzenie" (2018) oraz "Wpław" (2019). Występował na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych i literackich w Polsce m.in. na Festiwalu Brunona Schulza we Wrocławiu, Festiwalu Conrada w Krakowie, Festiwalu Poezji Silesius we Wrocławiu oraz Festiwalu Ars Cameralis w Katowicach.

Bartłomiej Majzel (ur. 1974) - poeta, dziennikarz radiowy, podróżnik, recenzent literacki, krytyk muzyczny i wieloletni organizator imprez artystycznych. Opublikował 5 tomów poetyckich „Robaczywość”, „Bieg Zjazdowy”, „Biała Afryka”, „Doba Hotelowa” , "Terror". Laureat Nagrody Literackiej Czterech Kolumn, był też nominowany do Paszportu Polityki (2002). Współtwórca Trupy Poetyckiej NaDziko. W roku 2021 ukaże się jego najnowsza książka „Nagonka”.

Czym jest Przestrzeń Słowa?

Przestrzeń Słowa jest interdyscyplinarnym, międzynarodowym festiwalowym cyklem wydarzeń literacko-muzycznych poszerzonych o działania wizualne, happeningowe, filmowe oraz edukacyjne. Całość programu składa się z cyklu comiesięcznych wydarzeń oraz październikowego festiwalu przebiegającego pn. Głośna Przestrzeń Słowa.

Pierwsza edycja Przestrzeni Słowa odbywa się pod hasłem Bliskość. Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako nowatorski, międzynarodowy cykl ponad dwudziestu wydarzeń artystycznych, który ma na celu wykreowanie istotnych i atrakcyjnych narracji dotyczących kultury i współczesnego świata. Gośćmi Festiwalu będą ważni dla kultury współczesnej polscy oraz zagraniczni pisarze, poeci, muzycy, eseiści, dziennikarze oraz artyści wizualni i happenerzy. W najbliższych miesiącach pojawi się m.in. jeden z czołowych europejskich pisarzy Jurij Andruchowycz (Ukraina), autor legendarnego „Trainspotting” Irvine Welsh (Szkocja), doskonały arabski poeta Hatif Janabi (Irak), oraz wielu cenionych polskich twórców, eseistów i dziennikarzy m.in Tomasz Różycki, Wojciech Bonowicz, Artur Rojek, Jerzy Jarniewicz, zespoły Karbido i dylan.pl oraz wielu innych.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek.

Patronat medialny objęli: „Dwójka – Polskie Radio”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, „ArtPapier”, „Magazyn Wizje”, „Twoje Zagłębie”, „Kurier Miejski”, „Śląsk”, silesiakultura.pl, sosnowiec.pl, sosnowiecki.pl, coigdzie.pl.