Magdalena Majcher w Zagłębiowskiej Mediatece

Tą sprawą żyło całe Zagłębie! 7 lipca 2012 roku w Czeladzi zaginęła młoda matka - Anna Garska. Jej ciała do tej pory nie odnaleziono. Prokuratura uznała, że kobieta została zamordowana. W październiku 2015 roku w sprawie zatrzymano męża Anny, sosnowieckiego policjanta Marka Garskiego. We wrześniu 2018 roku sąd pierwszej instancji skazał go za zabójstwo.

Historia ta powraca w najnowszej powieści Magdaleny Majcher „Mocna więź”. Zagłębiowska Mediateka zaprasza więc na spotkanie z Autorką, które odbędzie się 10 maja 2021 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11). Spotkanie organizowane jest w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowę poprowadzi Magdalena Boczkowska.

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (50 wejściówek do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia budynku MBP.

okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki oraz wrzucenia do urny wypełnionego Oświadczenia z danymi potrzebnymi do kontaktu w razie potwierdzenia przypadku koronawirusa podczas imprezy. Formularze z oświadczeniem można otrzymać wraz z wejściówką w Informatorium lub pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl POBIERZ

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

Uwaga - w przypadku przedłużenia rządowych obostrzeń w bibliotekach, spotkanie odbędzie się online - na żywo na kanale YouTube MBP. Po spotkaniu udostępniana będzie retransmisja.

Magdalena Majcher (ur. 1990) – autorka poczytnych powieści obyczajowych. Zaczęła pisać po urodzeniu drugiego dziecka, udowadniając sobie i innym, że macierzyństwo nie przeszkadza w samorealizacji i spełnianiu marzeń. Zadebiutowała w 2016 roku. Dotychczas wydała ponad dwadzieścia powieści i antologii. Absolwentka filologii angielskiej. Urodziła się i wychowała w Czeladzi, obecnie żyje i tworzy w Katowicach. Laureatka Nagrody Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścienie Saturna” i Nagrody Miasta Czeladź.

Uważa, że najważniejszym pytaniem, na które musi odpowiedzieć swoim czytelnikom, jest nie „co się stało?”, ale „dlaczego tak się stało?”. Uwielbia wplatać w fabułę wątki historyczne i psychologiczne. Lubi nieoczywiste rozwiązania. Nie wyobraża sobie życia bez pisania i podróżowania. Jest zakochana we wszystkim, co hiszpańskie: języku, kulturze, zabytkach, krajobrazach, pogodzie, literaturze, serialach i piłkarskiej reprezentacji.