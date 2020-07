Sosnowiec: Wybuch na parkingu przy markecie budowlanym. Trwają policyjne czynności

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Sosnowcu prowadzą czynności w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w sobotni poranek na parkingu jednego z sosnowieckich marketów budowlanych. W jego wyniku jedna osoba została ranna, a zniszczonych lub uszkodzonych zostało kilkanaście samochodów, elewacja marketu i elementy wyposażenia parkingu. Prokurator zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób.

Do wybuchu doszło w zeszłą sobotę, ok. godz. 7.30. Klient marketu, kierujący samochodem dostawczym, pozostawił na parkingu auto, w którym znajdowały się butle z gazem propan-butan, acetylenem oraz tlenem. Do detonacji doszło, kiedy mężczyzna wracał z zakupów i znajdował się kilka metrów od pojazdu. 62-latek został ranny i trafił do szpitala.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń detonacji uległa przewożona samochodem butla z gazem propan-butan. Eksplozja całkowicie zniszczyła auto dostawcze. Zniszczyła lub uszkodziła również łącznie kilkanaście samochodów, elewację marketu i elementy wyposażenia parkingu.

Ponieważ w płonącym samochodzie znajdowały się dwie pozostałe butle grożące wybuchem, akcja gaśnicza była bardzo niebezpieczna i długotrwała. Policjanci zabezpieczali teren przyległy go miejsca zdarzenia tak, by żadna postronna osoba nie dostała się na niebezpieczny teren. Kiedy strażacy zakończyli działania, do pracy mogli przystąpić policyjni śledczy.

Obecnie trwają czynności, które pozwolą wyjaśnić wszystkie okoliczności wybuchu. Prokurator zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Jeśli w toku sprawy okaże się, że do zdarzenia doszło w wyniku czyjegokolwiek działania lub zaniedbania, sprawcy może grozić nawet do 10 lat więzienia.