Wybuch piecyka grzewczego. Poszkodowany 63-latek zabrany do szpitala!

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III uratowali przedwczoraj mężczyznę z pożaru. Wyprowadzili rannego, zdezorientowanego 63-latka z mieszkania, w którym wybuchł piecyk grzewczy.

Policjanci ewakuowali również z budynku pozostałych mieszkańców

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 20.00, w jednym z domów wielorodzinnych w dzielnicy Zagórze. Podczas rozpalania w domowym, węglowym piecyku grzewczym, doszło do wybuchu, w wyniku którego poszkodowany został 63-letni mieszkaniec Sosnowca. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z III komisariatu, którzy bez chwili zawahania weszli do budynku. W mocno zadymionym mieszkaniu, które zaczynał już trawić ogień z płonącego pieca, mundurowi odnaleźli rannego, kompletnie zdezorientowanego mężczyznę. Szybko wyprowadzili go na zewnątrz, a następnie ewakuowali 6 lokatorów z pozostałych mieszkań. Przybyli na miejsce strażacy ugasili ogień, a poszkodowany 63-latek trafił do szpitala. Prowadzone teraz postępowanie wyjaśni wszystkie okoliczności tego pożaru.