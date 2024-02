W dniach 10-11 lutego Sosnowiec upamiętni 161. rocznicę Powstania Styczniowego i Bitwy o Sosnowiec. Uroczystości odbędą się w Maczkach oraz na Placu Powstańców Styczniowych.

Dzisiaj obchodzimy 161 rocznicę Bitwy w Sosnowcu - bitwy powstania styczniowego stoczoną nocą z 6 na 7 lutego 1863 roku między polskimi oddziałami powstańców płk. Apolinarego Kurowskiego i rosyjskim posterunkiem na dworcu sosnowieckim.

Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku i jeszcze tego samego dnia mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego dowiedzieli się o tej insurekcji od kolejarzy, po przyjeździe opóźnionych pociągów z Warszawy do Sosnowca. W lutym 1863 roku oddział pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego wygrał potyczkę z Rosjanami.

Na stacji powstańcy zaatakowali obsadzoną przez rosyjskich pograniczników komorę celną. Po kilku szturmach powstańcy wdarli się do budynku, a Rosjanie uciekli. Uciekających Rosjan miała zamknąć w kotle powstańcza kawaleria, jednak większość uciekinierów zdołała zbiec, głównie za granicę pruską lub do Modrzejowa. Po przybyciu niedobitków z Sosnowca oddział ten jednakże też przekroczył granicę pruską.

W efekcie akcji w Sosnowcu przez dwa tygodnie okolice Zagłębia Dąbrowskiego były kontrolowane przez administrację powstańczą, a na budynkach publicznych były wywieszone polskie flagi.

- Powstańcy zdobyli wówczas stację kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i opanowali cały tzw. trójkąt graniczny, organizując na wyzwolonym obszarze polską administrację. Główne walki prowadzono o komorę celną, która znajdowała się w miejscu dzisiejszego technikum samochodowo-mechanicznego przy ul. Kilińskiego. Był to jedyny skrawek wolnej Polski opierający się o granicę z Prusami i Austrią. Epizod ten, który przeszedł do historii pod nazwą "Bitwy o Sosnowiec", miał bardzo duże znaczenie wojskowo-strategiczne, ale także propagandowe, gdyż zachęcił rzesze młodych ludzi z Królestwa Polskiego i ziem zaborów pruskiego oraz austriackiego do wstępowania w szeregi oddziałów insurgentów z nadzieją na dalsze sukcesy - napisał prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński.