Uwaga kierowcy! W sobotę ul. Sucha zamknięta dla ruchu

12 kwietnia (sobota) w godzinach od 6:00 do 19:00 na ulicy Suchej w Sosnowcu na odcinku od ul.Gospodarczej poprzez ul. Suchą, Lwowską, Suchą do wjazdu do Pawilonu Handlowego Lewiatan prowadzone będą roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej.

Ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego

Zamknięte zostaną na czas prowadzenia robót również wloty ulic:

Radosnej

Letniej

Jesiennej

Zimowej

Szeroki Łan

Uroczej

Zabrskiej

Lwowskiej

Czeladzkiej

W miarę postępu robót wymienione powyżej ulice będą sukcesywnie przywracane do ruchu kołowego. Na czas prowadzenia robót wyznaczone zostaną objazdy. Na remontowanym odcinku wyłączone zostaną przystanki autobusowe. Należy liczyć się z sytuacją, w której wyjazd lub wjazd na poszczególne ulice krzyżujące się z ul. Suchą może zostać zamknięty na kilka godzin.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, dyspozycji osób wyznaczonych do kierowania ruchem i pracowników znajdujących się na terenie budowy.