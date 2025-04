Kulturalny rozkład jazdy: gdzie warto się udać w najbliższy weekend i tydzień [11-17.04]

Wiosna w pełni, a wraz z nią budzi się do życia miejska scena kulturalna. Od inspirujących warsztatów i spektakli teatralnych, po klimatyczne koncerty i nietuzinkowe wystawy – sprawdziliśmy, gdzie warto się wybrać w najbliższy weekend i podczas nadchodzącego tygodnia. Oto nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które pomogą Ci zaplanować czas z głową – i sercem do kultury.

Chorzów

Kwietna Domówka w Batorym

Kwietny Kwiecień w Batorym: tym razem będziemy celebrować wiosnę w kwiecistej odsłonie! Wymyślcie szalone, kwietne stroje. A może znajdą się jakieś Dzieci-Kwiaty? Osoby w najlepszych przebraniach wezmą udział w konkursie!

Godz. 20:00, Miejski Dom Kultury Batory

Chorzów

Musical School of Rock

Pakujcie swoje „wiosła”, chwytajcie pałeczki do perkusji, naciągnijcie struny do basu i dostrójcie swoje klawisze, to spektakl jakiego w Polsce jeszcze nie było – musical School of Rock!

Daj się porwać szalonej energii, rozgość się w prawdziwej szkole rocka i pokochaj tę bezczelnie zdolną drużynę. Nadeszła nowa generacja!

Genialna muzyka na żywo, nieposkromiona pasja i autentyczna rockowa dusza. Wszystko to czeka na Ciebie podczas każdego spektaklu School of Rock.

Godz. 11:00, Teatr Rozrywki

Gliwice

Czarakcziew and the Jazz Cats – koncert

Czarakcziew and the Jazz Cats to kwartet, który od 2020 roku eksploruje granice jazzu, dodając unikatowy element wiolonczeli do tej fascynującej opowieści muzycznej.

W repertuarze obok oryginalnych kompozycji znajdują się dzieła z epoki cool jazzu amerykańskich twórców: Freda Katza, Buddiego Colletta i Chico Hamiltona.

Godz. 20:00, Cechownia

Katowice

Spektakl komediowy „The Strings”

To przezabawny spektakl komediowy o przyjaźni, życiowych zakrętach i miłości do muzyki. Niebanalne żarty, moc przyjaźni, grupa 5 mężczyzn, którzy spotkali się będąc na życiowym zakręcie. W tle muzyka, która osładza ich perypetie.

Godz. 20:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Chorzów

Widowisko muzyczne Malovana

Malovana to zespół w muzycznej odsłonie, inspirowany dziełami sztuki malarskiej, grafików koncepcyjnych, projektantów.

Wyobraź sobie, że zbliżając się do obrazu „Demon” słyszysz gwar, rozmowy i muzykę. Inspiracja Krzysztofa Wartaka „Malovana” ożywiła wybrane dzieła sztuki poprzez dźwięk, emocje i narrację. Utwory mają szerokie spektrum tekstowe, dotyczą one również barwnych, historycznych postaci i ponadczasowych wydarzeń. Efektów tego niespotykanego dotąd projektu, będzie można doświadczyć podczas koncertów, organizowanych przez zespół Malovana w 2025, gdzie wystąpią znakomici muzycy. Ich interpretacje sprawią, że odtąd wiele dzieł sztuki oraz wydarzeń historycznych, będzie odbieranych w inny niż dotychczas sposób.

Godz. 18:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Katowice

Event Terrarystyczny i Botaniczny Dragon Expo

Wydarzenie odpowiednie dla zaciekawionych bogactwem natury, lubiących dreszczyk emocji i wszystkich tych, którzy od sierści wolą łuski!

Poznaj różnorodne gatunki zwierząt egzotycznych i zdobądź wiedzę na temat ich hodowli od ekspertów w dziedzinie terrarystyki! Znajdź trudno dostępne produkty i akcesoria dla swoich pupili u wystawców z całego kraju.

Godz. 10:00-17:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Katowice

Festiwal Rękodzieła CUDEŃKA

Wejdź do świata pełnego kreatywności, pasji i niepowtarzalnych dzieł tworzonych ręcznie! Odkryj prawdziwe perełki – od biżuterii, przez dekoracje, po wyjątkowe dodatki. Każdy przedmiot ma swoją historię i duszę.

Wspieraj lokalnych twórców i wybieraj przedmioty tworzone z sercem i dbałością o każdy szczegół.

Godz. 10:00-18:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Chorzów

Koncert „Wiosna z folklorem”

Za oknem na dobre zawitała już wiosna. Zaczęły kwitnąć pierwsze kwiaty, na drzewach zawiązały się już pąki liści, ptaki zaczęły głośniej śpiewać, a słońce częstuje nas swoimi pierwszymi ciepłymi promykami. Dlatego z wiosną w sercach Zespół Pieśni i Tańca Chorzów serdecznie zaprasza na koncert pt. „Wiosna z Folklorem”, który będzie muzyczno - taneczną podróżą po różnych regionach Polski.

Wystąpią wszystkie grupy zespołu.

Godz. 16:30, Miejski Dom Kultury Batory

Chorzów

Spektakl komediowy "Nadzieja"

Czy można w jeden wieczór przygotować kolację, wyjść za mąż, pogodzić się z rodzicami i ukryć fakt, że właśnie zaczęło się rodzić? „Nadzieja” to dowcipne i wzruszające spojrzenie na rodzinne relacje, które rozgrzeje serce każdego widza.

Duet Anna Mucha i Jakub Wons zapraszają na niezwykłą komedię o trzypokoleniowej rodzinie, która próbuje się pogodzić. Spotkanie odbywa się w mroźną zimową noc, w starym domu na farmie. Choć wszyscy mają dobre chęci, to sytuacja bardzo szybko zamienia się w potok rodzinnych sprzeczek i zabawnych nieporozumień.

„Nadzieja” to lekka komedia z mądrym przesłaniem, która przypomina, że czasami serce wybiera najdłuższą, ale jedyną właściwą drogę do domu – miejsca miłości i rodzinnego zrozumienia.

Godz. 15:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Katowice

Festiwal Ezoteryki i Medycyny Naturalnej EzoFest

Poszerz świadomość o głębi świata duchowego, buduj poczucie własnej wartości i dowiedz się jak zarządzać stresem i emocjami! Skorzystaj z terapii manualnych, aromaterapii czy fitoterapii podczas Festiwalu Ezoteryki i Medycyny Naturalnej i odkrywaj swój potencjał!

Na uczestników czekają fantastyczne wykłady, prelekcje, ćwiczenia, spotkania z terapeutami oraz usługi, które pobudzą energię, otworzą umysł i wprowadzą nową jakość do Twojego życia!

Godz. 10:00-18:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Katowice

Wystawa Roślin Mięsożernych „Potworne Cuda”

Wejdź do świata, w którym natura przejęła kontrolę nad przetrwaniem i zamieniła rośliny w prawdziwych drapieżników. Potworne Cuda to wydarzenie roku, które przeniesie Cię w sam środek tajemniczej dżungli pełnej roślin zdolnych do polowania na swoje ofiary!

Przekrocz próg tej niezwykłej wystawy i wkrocz do gęstej, mrocznej dżungli, gdzie każdy krok odkrywa rośliny, które zadziwiają swoją potęgą i pięknem.

Godz. 10:00-18:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Filharmonia Seniora - koncert muzyczno-edukacyjny

"Filharmonia Seniora" to propozycja ŚTI skierowana do osób dorosłych, która ma charakter cyklicznego programu muzyczno-edukacyjnego. Każdy koncert to prezentacja kolejnych instrumentów muzycznych występujących w orkiestrach symfonicznych. Słuchacze poznają ich budowę, zajrzą do ich wnętrza, często spróbują też wydobyć z nich dźwięki. Założeniem programu kierowanego do wszystkich miłośników muzyki klasycznej, jest ukazanie filharmonii z nieznanej na co dzień strony, a także ogólna edukacja muzyczna połączona z poznawaniem zasad obowiązujących podczas koncertów, spektakli czy przedstawień, prezentowana w sposób dostosowany do wieku odbiorców.

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Chorzów

Wspomnienie Anny Jantar - Koncert w wykonaniu Alicji Witomskiej

Alicja Witomska zaśpiewa piosenki z repertuaru niezapomnianej Anny Jantar. Będzie to prawdziwa uczta muzyczna, bo te doskonale znane i lubiane przez słuchaczy piosenki, zostaną zaprezentowane w niepowtarzalny sposób.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Spektakl komediowy „Horror na wywczasach”

Młode małżeństwo jedzie na wczasy do górskiej miejscowości, spragnieni wypoczynku i atrakcji w przytulnym pensjonacie „SMREKI”. Wszystko dzieje się zgodnie z planem, ale tylko pozornie... Czy turnus wczasowy może stać się horrorem? A czy urocze lenistwo wśród gór może zmienić się w mrożące krew w żyłach przygody? Ta teatralna opowieść, jest jak kolejka rollercoaster... Szaleństwo, błyskawiczne zwroty akcji, emocje... i śmiech!

HORROR NA WYWCZASACH to komedia zanurzona w sosie absurdów PRL-u i zdarzeń rodem z filmów grozy. Czy wszystko dobrze się skończy? Czy ta historia będzie miała happy end? Odpowiedzi znajdziecie, przychodząc na spektakl do Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty.

Godz. 18:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Chorzów

Spektakl „Bajka o kolorach”

Świat Kolorów jest zagrożony. Zły Król - "Jajo Smażone Patelnia Trzeci" - kradnie wszystkie barwy. Oprócz kolorów nieba i zielonej trawy - z powierzchni ziemi znika kolor czerwony, fioletowy, a także seledynowy.

Dwójka bohaterów z Białego Królestwa postanawia ratować sytuację. Czeka ich wiele niesamowitych przygód. Wkroczą w królestwo Niebieskiego Królika, który będzie potrafił wejść lub wyjść z obrazu. Aby uratować kolor Czerwoni bohaterzy będą musieli przygotować Czerwony Koncert - czy pomoże im w tym Biedronka i Żuk? I czy uda się ocalić się honor Malarza Muchomora? Czy Król Jajo odda ukradzione kolory i wsłucha się w żółty wiersz ułożony przez dzieci i bohaterów? Bajka bardzo taneczna i bardzo kolorowa!

Godz. 13:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Warsztaty hip-hopowe z Kopruchem

W Chorzowskim Centrum Kultury odbędą się warsztaty hip-hopowe prowadzone przez Aleksandra Kozłowskiego – Koprucha.

Kopruch (Aleksander Kozłowski) to polski scenarzysta, reżyser, operator filmowy, twórca CGI, raper, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny i przedsiębiorca. Założyciel i właściciel studia filmowego Przedmarańcza. Autor teledysków takich artystów, jak Pokahontaz, Kaliber 44, Miuosh, Paktofonika, Afro Kolektyw, Jajonasz, Grubson, Abradab, Buka, Gutek, Fokus, Skorup, Rahim, Piotr Schmidt, Beltaine, Moral, Gano, Kruk i Wojciech Cugowski.

Godz. 14:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Legendary Rock Voices

Legendary Rock Voices to kultowe rockowe hity w symfonicznych aranżacjach. Symfoniczne rockowe show to niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć największe hity światowych legend rocka takich jak Queen, Led Zeppelin i Metallica w zupełnie nowych, epickich aranżacjach. W widowisku weźmie udział aż 60 artystów: znakomici soliści, wybitna orkiestra symfoniczna, profesjonalny chór i niesamowity zespół rockowy!

Godz. 20:00, PreZero Arena Gliwice

Świętochłowice

Spektakl „Pszczółki z Miodowej Polanki”

Gaja i Zenek to przyjaciele z jednego ula. Marzą o wielkiej przygodzie i pewnego ranka oddalają się od swojej polanki. Przez rozsypane w lesie śmieci, pszczółki wpadają w tarapaty i nie mogą odnaleźć drogi do domu. W ulu panuje poruszenie. Co się stało małymi pszczółkami? Na pomoc pasiastym owadom wyrusza biedronka Kropka i motylek Malwinek. Czy uda im się odnaleźć zaginione robaczki?

Spektakl uczy postawy ekologicznej. Edukuje najmłodszych, co jeść, by być zdrowym i tego, że wszyscy możemy zadbać o naszą planetę, segregując śmieci. Dzieci wraz z sympatycznymi pszczółkami będą miały za zadanie posprzątać z odpadów leśną polankę i wrzucić je do odpowiednich pojemników na śmieci.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej