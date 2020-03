Siatkarki klubu Płomień w I lidze!

Siatkarki z Sosnowca w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu ekstraklasy.

Klasyfikacja końcowa sezonu 2019/2020 w II lidze kobiet w każdej grupie została ustalona na podstawie tabeli po rundzie zasadniczej. W sezonie zasadniczym Płomień wygrał w swojej grupie II ligi wszystkie 16 spotkań, czego na szczeblu centralnym nie dokonała żadna inna drużyna!

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, przy aprobacie Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wobec braku możliwości rozstrzygnięć sportowych wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, a co za tym idzie – treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, postanowił niniejszym zakończyć sezon rozgrywkowy 2019/2020 w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZPS. Do I ligi kobiet prawo awansu otrzymują zespoły sklasyfikowane na pierwszych miejscach w swoich grupach tj. KS Spójnia Stargard, NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, KS Olimpia Jawor oraz Asotra MKS-MOS Płomień Sosnowiec, bez możliwości odstąpienia miejsca innemu zespołowi.

21 marca miał się rozpocząć play off, w którym nasza drużyna miała rywalizować z UMCS-em Lublin. Od kilku dni żyliśmy w niepewności jak to wszystko będzie wyglądało. Przed sezonem wycofał się MKS Dąbrowa Górnicza, z kolei w styczniu z gry zrezygnowali Budowlani Toruń. W tej sytuacji wiadomo już było, że nikt nie spada. Było kilka wariantów rozstrzygnięcia kwestii awansu ostatecznie podjęto takie a nie inne decyzje. Sezon zasadniczy pokazał, że zasługujemy na I ligę – przyznaje Krzysztof Zabielny, trener sosnowiczanek .

Historyczny marsz w kierunku I ligi nie byłby możliwy gdyby nie sponsor tytularny zespołu, firma transportowa Asotra z Będzina.

Firma jest z nami już od czterech lat i z tego co wiemy nie zamierza na tym poprzestać. Dziękujemy im za to co dotychczas zrobili, jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, podobnie jak za pomoc miasta. W I lidze koszty będą kilkukrotnie wyższe dlatego będziemy się musieli uśmiechnąć do władz miasta i porozmawiać o nowych możliwościach współpracy – dodaje trener Zabielny.