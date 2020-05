Seryjni włamywacze złapani na gorącym uczynku!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku sprawców włamania do automatycznego odkurzacza umieszczonego przy myjni samochodowej w dzielnicy Pogoń. Młodzi przestępcy na widok policjantów przeskoczyli przez płot i rzucili się do ucieczki, jednak szybko zostali schwytani. Szybka reakcja mundurowych była możliwa dzięki zgłoszeniu od jednego z mieszkańców, który był świadkiem kopania i wyrwania odkurzacza.

Sprawcy zniszczyli urządzenie,by dostać się do znajdującej się w jego wnętrzu gotówki

Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na wskazane miejsce. Okazało się, że sprawcy oddalili się, jednak, jak się okazało, nie byli daleko. Na następnej przecznicy mundurowi zauważyli poszukiwanych. Ci, kiedy tylko dostrzegli policjantów, przeskoczyli przez ogrodzenie na sąsiednią posesję i próbowali uciekać. Szybko zostali schwytani. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy powiatu będzińskiego w wieku 16 i 17 lat. Wyszło również na jaw, że młodszy jest poszukiwany jako uciekinier z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Właściciel myjni oszacował straty powstałe w wyniku tego zdarzenia na kwotę 20 tys zł. Śledczy szybko ustalili, że dwaj młodzi przestępcy mają na swoim koncie znacznie więcej tego rodzaju czynów. Nastolatkom przedstawiono na razie 8 zarzutów włamań do różnych obiektów, jednak śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i po zebraniu materiałów prawdopodobne jest uzupełnienie zarzutów obu zatrzymanym. 17-latkowi grozić może teraz nawet 10 lat więzienia, a o dalszym losie 16-latka zadecyduje sąd właściwy do orzekania w sprawach nieletnich.