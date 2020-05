22-latek uciekał przed policjantami w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Jak się okazało mężczyzna miał powody by unikać spotkania z mundurowymi - przyłapali go na tym, że pomimo wydanego mu zakazu prowadzenia pojazdów, kierował samochodem.

Użytkowane przez niego auto nie miało również wykupionej obowiązkowej polisy OC

Przed południem na jednej z głównych ulic miasta policjanci wydziału ruchu drogowego zauważyli, że kierujący Oplem nie zatrzymał się pomimo znaku STOP. Postanowili do skontrolować, jednak pomimo użycia przez nich sygnałów dźwiękowych i świetlnych kierowca nie zamierzał się zatrzymać. Po krótkim pościgu ulicami miasta zdecydował się jednak zatrzymać. Okazało się, że jego niechęć do spotkania z policjantami wynikała z faktu, że nie posiadał uprawnień do kierowania - orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo dla auta, którym się poruszał nie została wykupiona obowiązkowa polisa OC. Teraz młody mężczyzna odpowie nie tylko za złamanie zakazu sądowego kierowania pojazdem ale i za ucieczkę przez policjantami. Za to przestępstwo może trafić do więzienia nawet na 5 lat.