Sosnowiec: 47-latek chciał otruć psa sąsiadów

Sosnowieccy śledczy z komisariatu policji V prowadzą czynności w sprawie 47-latka, który na oczach sąsiadów próbował otruć ich psa. Mężczyzna rzucił mu kiełbasę nafaszerowaną najprawdopodobniej trującym granulatem, przypominającym trutkę na szczury. Nie wziął pod uwagę, że zwierzę okaże się bardziej inteligentne niż zakładał...

Mieszkaniec jednej z posesji położonych w dzielnicy Ostrowy Górniczej zauważył w oknie swojego sąsiada, który rzucał coś jego psu biegającemu po posesji. Okazało się, że była to kiełbasa nafaszerowana granulatem przypominającym wyglądem trutkę na szczury.

Prawdopodobnie 47-latek próbował w ten sposób pozbyć się zwierzęcia

Nie wziął jednak pod uwagę, że pies okaże się bardziej inteligentny niż zakładał. Zwierzę co prawda wzięło kiełbasę, ale zamiast ją zjeść, zaniosło ją swoim właścicielom. Dzielnicowi komisariatu policji V, który dowiedzieli się o sprawie, poczynili już szereg ustaleń i obecnie prowadzone są intensywne czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po ich przeprowadzeniu to prokurator zdecyduje o dalszym losie 47-latka. Za próbę uśmiercenia zwierzęcia mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia.