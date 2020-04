Trzy ataki na policjantów jednej nocy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci minionej doby zatrzymali aż trzech mężczyzn, którzy podczas podejmowanych wobec nich interwencji, dopuścili się ataków na policjantów. Zatrzymanym grozi teraz od 1 roku do 3 lat więzienia. Sąd ponadto może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych policjantów, które to kwoty najczęściej trafiają bezpośrednio na cele charytatywne.

Wczoraj po 19.00 policjanci otrzymali zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety, której córka wraz ze swoim konkubentem nie chcieli wpuścić do mieszkania. Policjanci, z uwagi na zagrożenie epidemiczne i obowiązujące przepisy, wyprowadzili konkubenta córki na zewnątrz. Wszystko przebiegało bez zakłóceń do momentu, kiedy mundurowi postanowili sprawdzić zawartość plecaka 30-latka. Wówczas stał się on bardzo pobudzony i w pewnej chwili podjął próbę ucieczki. Szybko został schwytany i obezwładniony. Wtedy też stał się agresywny i usiłował wyrwać się trzymającym go policjantom. W trakcie szarpaniny wielokrotnie znieważył interweniujących policjantów. Okazało się, że zmiana jego zachowania wywołana była zawartością jego plecaka. Stróże prawa znaleźli w nim woreczek z amfetaminą.

Do kolejnej interwencji o burzliwym przebiegu doszło w centrum miasta. Tu przed blokiem policjanci zastali mężczyznę, który uciekł z domu w obawie przed agresywnym synem. Nietrzeźwy 28-latek już w progu mieszkania zaatakował policjanta i wielokrotnie znieważył obu mundurowych. On również noc spędził w policyjnym areszcie.

Ostatnia z interwencji miała miejsce około 1.00 na osiedlu Pogoń. Zgłaszająca kobieta oczekiwała roztrzęsiona na policjantów na ulicy. Z jej relacji wynikało, że maż zgłaszającej wszczął awanturę, w trakcie której bił ją i kopał. Również tutaj na policjantów czekało „gorące powitanie”. Rozwścieczony i bardzo agresywny mężczyzna, wielokrotnie znieważał interweniujących mundurowych, grożąc, że ich zabije. Podobne treści kierował do swojej żony. Tak, jak pozostali, został osadzony w policyjnym areszcie.

Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za ataki na policjantów. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza grożą 3, a za znieważenie 1 rok więzienia. Ponadto w tego rodzaju przypadkach sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, które to pieniądze najczęściej, zgodnie z życzeniem policjantów, trafiają bezpośrednio na cele charytatywne.