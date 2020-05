Kino samochodowe w Sosnowcu - pierwsza projekcja w najbliższy piątek

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Energetyczne Centrum Kultury zaprasza na pierwsze projekcje w Kinie Samochodowym.

Już w najbliższy piątek LA LA LAND

reżyseria: Damien Chazelle

gatunek: Musical, Romans

czas trwania: 2 godz. 6 min

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

22.05.2020 godzina 21:00

PARKING - Energetyczne Centrum Kultury

ul. Będzińska 65, Sosnowiec

Wjazd na teren pokazu jest możliwy w g. 19.30 - 20.45

Bilety: 10,00 zł (cena za samochód osobowy)

Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją "Warunków udziału w pokazach filmowych na terenie Energetycznego Centrum Kultury",