Ukradli pracodawcy towary o wartości blisko 100 tys. złotych. Grozi im do 5 lat więzienia!

Sosnowieccy kryminalni z komisariatu policji IV zatrzymali trzech pracowników jednej z firm, którzy od połowy kwietnia br. okradli swojego pracodawcę na kwotę blisko 100 tys. złotych. Mężczyźni kradli towar, którym handlowała firma. Ich łupem padał głównie sprzęt elektroniczny, ale także odzież i akcesoria.

Dzięki policjantom całość zrabowanego mienia wróciła do właściciela

Zatrzymani to 24-latek, 41-latek i 42-latek. Wszyscy są mieszkańcami Sosnowca. Mężczyźni systematycznie, od kwietnia okradali swojego pracodawcę. Firma handlowa mogła stracić przez nieuczciwych pracowników sprzęt elektroniczny, odzież i inne akcesoria o łącznej wartości blisko 100 tys. złotych. Mogłaby, gdyby do akcji nie wkroczyli policjanci. Obserwowali oni sprawców od jakiegoś czasu i jednego dnia zatrzymali wszystkich. W trakcie realizacji znaleziono przy nich warte blisko 78 tys. zł skradzione mienie. Pozostałe przedmioty śledczy zabezpieczyli podczas przeszukań, które przeprowadzono po zatrzymaniach. Wszystko, co skradli wróciło już do właściciela. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli także samochód o wartości 60 tys. złotych należący do jednego z podejrzanych. Wszyscy mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Tylko jeden z nich był w przeszłości karany za kradzieże, pozostali nie mieli dotychczas konfliktu z prawem. Grozi im do 5 lat więzienia.