Trwa kolejna odsłona loteria Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu.

Do wygrania samochód marki Toyota Aygo, pięć voucherów rowerowych i pięć tabletów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 8 czerwca 2020 r.

Loteria organizowana przez Gratifica Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi przy współudziale Urzędu Miasta Sosnowca to jeden ze sposobów miasta na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców, pozytywnie przyczyniając się do trendów demograficznych oraz pokazując, że warto płacić podatki właśnie w Sosnowcu.

W loterii można wziąć udział wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej i wrzuć go do urny w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20 lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii www.loteriapitwsosnowcu.pl. Należy pamiętać o wpisaniu w deklaracji podatkowej Sosnowca jako miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2019 r.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 4373 sosnowiczan. Do budżetu miasta wpłynęło dzięki temu ponad 700 tysięcy złotych.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dotychczasowych edycjach loterii i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej, czwartej już odsłonie akcji samochód za PIT. Co warte podkreślenia, wśród osób, które brały udział w ostatniej, III edycji 737 z nich po raz pierwszy rozliczyło się w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym. Pamiętajmy, że płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca. Odnosi się to do ochrony zdrowia, oświaty, transportu czy też gospodarki komunalnej - powiedział prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.