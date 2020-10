Ratujmy groby przodków

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Miasto zadba o zapomniane pomniki na sosnowieckich nekropoliach. Zajmie się tym, nie tylko w okresie Wszystkich Świętych, Stowarzyszenie „Ku Pamięci”. Zapraszamy mieszkańców Sosnowca do włączenia się w zbiórkę środków, które pomogą uratować zabytkowe nagrobki.

Jesień, a zwłaszcza okres Wszystkich Świętych, to czas gdy częściej odwiedzamy groby bliskich zmarłych. To także ten moment, gdy częściej niż zwykle dostrzegamy piękne i zaniedbane pomniki. Ratowaniem zapomnianych nekropolii zajmie się Stowarzyszenie "Ku Pamięci”. To wspólna inicjatywa miasta oraz posła Mateusza Bochenka, byłego pełnomocnika prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, który zainicjował szczytne przedsięwzięcie.

– Mamy niezwykle piękne nekropolie, wiele z nich niszczeje. Niektóre wyglądają na „niczyje”. Chcę to zmienić. Wspólnie z władzami Sosnowca chcemy zadbać́ o nagrobki, często zapomniane, a jakże ważne dla naszego miasta i całego regionu - mówi Mateusz Bochenek.

Na czym ma polegać działanie stowarzyszenia?

– Pierwotnie mieliśmy zacząć od zbiórki środków na przełomie października i listopada na cmentarzu przy ul. Smutnej na ratowanie zabytkowych nagrobków, gdzie pochowane są̨ zasłużone dla miasta i regionu osoby. Nagrobki, które charakteryzuje wyjątkowa architektura. Sytuacja epidemiczna sprawiła, że na chwilę obecną zbiórki na cmentarzach nie wchodzą w grę. Uruchomiliśmy więc możliwości zbierania środków w formie internetowej. Można wspomóc naszą inicjatywę wpłacając środki na numer konta 14160014621867663380000001 – informuje Mateusz Bochenek.

- Szczególnie w okresie świątecznym dostajemy mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców dotyczących karteczek z informacją o braku opłat za grób, często dotyczy to pięknych zabytkowych pomników. Dlatego postanowiliśmy wpisać cmentarz czterech wyznań przy ulicy Smutnej i al. Mireckiego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Bardzo ważne, aby nasze dziedzictwo kulturowe nie zostało zniszczone. Cieszę się, że w naszym mieście będzie działało takie stowarzyszenie i sam chętnie będę wspierał jego działania - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

- Działalność́ stowarzyszenia nie może ograniczyć́ się̨ tylko do zbiórek w trakcie Wszystkich Świętych. Chcemy również̇ do działania zaangażować́ szkoły, być́ może także indywidualne osoby, które mogłyby się̨ opiekować́ grobami. Połączymy to z lekcjami regionalizmu, oczywiście w momencie gdy sytuacja związana z pandemią koronawirusa ulegnie poprawie - dodaje poseł Bochenek.

Co ważne, przedstawiciele kilku sosnowieckich szkół już zadeklarowali, że chętnie obejmą opieką pomniki. Do działania zaangażowani zostali przedstawicieli rożnych wyznań́, kościoła katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego oraz osoby zajmujące się na co dzień historią regionu. Także regionaliści i organizacje pozarządowe.

Wszyscy zainteresowani mogą dołączyć do stowarzyszenia w każdej chwili lub po prostu wesprzeć jego działania. Wystarczy zgłosić się do Biura Poselskiego Mateusza Bochenka, przy ul Warszawskiej 1/4 w Sosnowcu.