Problem z kontaktem z przychodnią? Prezydent prosi o wyjaśnienia

Prezydent Sosnowca poprosił dyrektorów największych publicznych i niepublicznych przychodni z terenu Sosnowca o wideokonferencję.

Rozmowa miała na celu wyjaśnienie zarzutów, które często padają ze strony pacjentów w sprawie niemożliwości dodzwonienia się do przychodni. Poniżej prezentujemy podsumowanie spotkania.

- Ponieważ wiele osób w ostatnich miesiącach krytykuje funkcjonowanie POZ-ów poprosiłem o konsultacje online z dyrektorami największych przychodni publicznych i prywatnych w Sosnowcu, by poznać ich punkt widzenia i problemy, z jakimi się borykają. Po prostu, chciałem zobaczyć, jak wygląda to z drugiej strony. Wnioski, jakie można wyciągnąć, są odmienne od tego, co często można przeczytać w internecie. Wiem, że być może wielu to nie przekona, ale po rozmowach z przedstawicielami POZ-ów, wyłania się taki obraz: Na lekarzy i przychodnie spadają procedury związane z COVID-19, utrudniające obsługę pacjentów, wprowadzane dosłownie z godziny na godzinę. Przychodnie o zmianach dowiadują się wyszukując je na rządowych stronach internetowych. Nikt wcześniej nie konsultuje tego z nimi i nie uprzedza o zmianach. Te same osoby w ramach teleporad dzwonią po kilka razy dziennie, bo "coś sobie przypomną".

Niestety, często zdarza się, że są nieprzygotowane do wywiadu lekarskiego. Nie wiedzą jakie leki biorą regularnie, nie potrafią powiedzieć w jakiej sprawie telefonują. Jak przyznają przedstawiciele przychodni, przed pandemią liczba pacjentów obsługiwanych przez 1 lekarza wahała się w granicach 40-60 osób. Teraz jest to 100-250 osób. Wielu pacjentów wchodzi do gabinetów lekarzy bez maseczek, przez co zgodnie z procedurami sprawia, że lekarz kierowany jest na kwarantannę. Niestety część pacjentów jest agresywna i uważa, że pandemia to "ściema", przez co nie stosuje się do poleceń personelu przychodni. Zdarzają się też przypadki, kiedy to pacjenci ukrywają, że np. mają gorączkę. Dyrektorzy zwracają uwagę na zbyt rygorystyczną kwarantannę dla personelu medycznego powodującą, że braki personelu są jeszcze większe. Problem potęgowany jest przez ogólne braki w polskiej służbie zdrowia, które obserwujemy od lat. Brak ogólnopolskich informacji dla pacjentów starszych jak mają funkcjonować w systemie teleporad. Konkluzją spotkania będzie nasz wniosek do władz wojewódzkich i krajowych o wprowadzenie zmian w systemie obsługi pacjentów. Niestety, przychodnie działają teraz w krainie chaosu z powodu szerzącej się pandemii COVID-19. Wiem, że podacie mi zaraz liczne przykłady absurdów i nieprofesjonalnych zachowań w służbie zdrowia. Podaje powyższe informację ponieważ proszę o wyrozumiałość dla ludzi, dla których jeszcze wiosną biliśmy brawo na balkonach. Oczywiście wszędzie znajdą się pracownicy, których błędy należy piętnować, ale zanim skrytykujemy kogokolwiek, jako grupę zawodową, wczujmy się w ich sytuację, szczególnie gdy ich praca w ostatnich miesiącach to ciągła walka na pierwszej linii frontu z pandemią – podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.