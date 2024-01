Promocja książki o bojownikach żydowskiego ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu

Zagłębiowska Mediateka, Fundacja Brama Cukermana oraz Biblioteka Śląska zapraszają 16 stycznia na promocję książki „Nie damy się wysiedlić. Bojowniczki i bojownicy żydowskiego ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu” wydanej przez wydawnictwo Biblioteki Śląskiej.

Promocja wyjątkowej książki w Sosnowcu

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2024 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11). Wstęp wolny. Książka powstała pod redakcją Tomka Grząślewicza i Karoliny Jakoweńko, autorzy biogramów: Andrzej Ciepał, Tomek Grząślewicz, Aleksandra Namysło, współpraca merytoryczna: Maria Ferenc, Jacek Leociak, Avihu Ronen. Tłumaczenia: Tomek Grząślewicz, korekta tekstu w języku angielskim: Henri Lustiger-Thaler.

Od autorów:

„Nie damy się wysiedlić” to tytułowe słowa bojowniczki Chajki Klinger, które pochodzą z jej unikalnych Dzienników spisanych w latach 1943-1944.

Książka ta jest wynikiem działań Fundacji Brama Cukermana, która razem z innymi instytucjami i organizacjami podjęła w 2023 starania o upamiętnienie 80. rocznicy likwidacji getta w Będzinie-Kamionce i Sosnowcu-Środuli. Rok 1943 stał się symbolicznym i faktycznym końcem istnienia dużych społeczności żydowskich w miastach Zagłębia Dąbrowskiego.

W książce przywołujemy nazwiska 170 bojowniczek i bojowników z gett w Będzinie i Sosnowcu. Wszyscy oni – na różne sposoby – czynnie przeciwstawiali się hitlerowcom i ich planom Zagłady. Czasem był to zbrojny opór, innym razem organizacja ucieczki, ukrycie się lub pomoc w ratowaniu innych. Autorzy książki starali się oddać sprawiedliwość i pamięć wszystkim bohaterkom i bohaterom, sięgając do wszelkich dostępnych w tym momencie źródeł. Należy mieć jednak świadomość, że obrazujemy jedynie nasz aktualny i ograniczony stan wiedzy. Co gorsza, upływ wielu lat od tamtych wydarzeń sprawia, że nakreślenie dokładnego portretu tego pokolenia i tej społeczności jest dzisiaj niemożliwe. Przywołane w książce nazwiska 170 bojowniczek i bojowników z Będzina i Sosnowca nie stanowią więc kompletnej listy członków ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim. Dobór biogramów w żaden sposób nie powinien także umniejszać tragedii tysięcy innych niewspomnianych tu ofiar Zagłady z terenu Zagłębia.