"Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie". Spotkanie autorskie z Sebastianem Tomalą

Filia nr 2 – Rudna IV Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zaprasza serdecznie na spotkanie z Sebastianem Tomalą, autorem przewodnika „Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie”.

Spotkanie z autorem przewodnika w Sosnowcu

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Gospodarczej 32. W czasie spotkania będzie można zakupić promowaną publikację. Wstęp wolny.

Pogórza to teren, przez który większość turystów przejeżdża obojętnie, zmierzając ku górom. Wydaje się nam, że są mniej ciekawe, płaskie i banalne. Szczególnie może to dziwić, gdy mowa o pogórzach Rożnowskim i Ciężkowickim. Sąsiadują one bowiem z Beskidem Niskim, któremu – przynajmniej w niektórych fragmentach – nie tak znowu bardzo ustępują pod względem „górskości” – różnic wysokości czy stromości stoków, a nad którym zdecydowanie górują, jeśli idzie o rozległość i bogactwo panoram. Pogórza mają turyście do zaoferowania nie tylko malownicze widoki oraz dobrze oznakowane szlaki turystyczne.