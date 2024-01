Rodzina 800+: MRPiPS ostrzega przed nieuczciwymi praktykami

Ruszył program Rodzina 800+. Świadczenie zostało przekazane dla niemal 7 milionów dzieci. Pojawiają się jednak sygnały o wykorzystaniu wypłaty tego świadczenia do nieuczciwych praktyk.

Resort apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docierają informacje, że osoby nieuczciwe wykorzystują wypłatę z programu Rodzina 800+ do wyłudzania pieniędzy. Czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego.

- Warto pamiętać, że kwota świadczenia wychowawczego jest zwiększana automatycznie – nie trzeba wypełniać żadnego nowego wniosku. Wypłaty z programu Rodzina 800+ są realizowane w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Rodzice informowani są o tym fakcie elektronicznie - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo dodaje także, że nieprawdziwe są również informacje o rzekomym wyrównaniu świadczenia do kwoty 800 zł za rok ubiegły. Takie wyrównanie nie jest przyznawane.

Co zrobić, aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego, należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie przez Internet. Za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze przekazywane jest w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowych.