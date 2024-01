Dron sprawdzi paleniska. Nowy sprzęt sosnowieckiej straży miejskiej

Kontrole palenisk, dotacje na wymianę pieców dla mieszkańców i termomodernizacja obiektów miejskich przynosi w Sosnowcu efekty w walce ze smogiem.

Nowoczesny sprzęt w rękach Straży Miejskiej w Sosnowcu

Dziesięć lat temu w mieście w skali roku notowano nawet sto dni z przekroczeniami dopuszczalnej normy pyłu PM10, tymczasem w 2022 roku było ich tylko trzynaście, a w ubiegłym – jedynie 5. Nową bronią w boju o czyste powietrze jest dron, dzięki któremu strażnicy miejscy będą mogli przeprowadzić kontrolę szkodliwych pyłów PM1, PM2,5 i PM10 wydobywających się z komina.

– To, co robią nasi mieszkańcy w swoich gospodarstwach domowych i nasze jednostki budżetowe przynosi efekty. Te spadki są coraz większe. Bardzo się z tego powodu cieszymy, ale nie możemy nawet na chwilę przestać realizować tych pomysłów i wymieniać kopciuchy czy piece starej generacji na te, które są ekologiczne – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Zakupiony dron kosztował 161 tysięcy. Kwota ta objęła również szkolenie czterech strażników miejskich, którzy będą go obsługiwać. Dron posiada głowicę skalibrowaną, która umożliwia bezpośredni pomiar pyłów, a to oznacza, że kontrolujący strażnicy od razu widzą wyniki pomiarów. Urządzenie jest również wyposażone w kamerę z aparatem szerokokątnym umożliwiającym wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.

– To jedna z najnowocześniejszych technologii – chwali drona Grzegorz Kowalski ze Straży Miejskiej w Sosnowcu.

Jak będzie wykorzystywane urządzenie?

– Przyjęliśmy taktykę mapowania terenu i selekcjonowania nieruchomości, które potem podlegać będą kontroli przez patrol, który dokonana sprawdzenia pieca. Będziemy kontrolować przede wszystkim rejony, co do których – z naszego doświadczenia – wiemy, że tych nieprawidłowości jest najwięcej. To budynki stare, nieremontowane, gdzie wymiana źródeł ciepła jest skomplikowana i wynika najczęściej z braku możliwości finansowych właścicieli. Podczas takich kontroli edukujemy też mieszkańców odnośnie do możliwości wymiany pieców i dofinansowań możliwych do pozyskiwania – tłumaczy Grzegorz Kowalski.

– Kontrole są cykliczne, ale też wynika z każdego zgłoszenia do Straży Miejskiej, czy to telefonicznego, czy to mejlowego, czy to pisemnego. Najwięcej nieprawidłowości wynika z niestosowania się do zapisów uchwały antysmogowej, natomiast świadomość jest coraz większa. Na przestrzeni ostatnich lat przykładów dużych nieprawidłowości jest dużo mniej – dodaje.

Minimalny czas lotu drona zakupionego przez Sosnowiec to 30 minut. Urządzenie może pracować w temperaturze od -20 do 50 stopni Celsjusza, ale przeszkodą jest nadmierna wilgotność oraz opady deszczu i śniegu. Może polecieć 500 metrów od sterującego nim tabletu, ale i nawet na odległość 2,5 kilometra, jeśli operatorów – stojących w odpowiedniej odległości, jest dwóch. Akumulatory pozwalają na minimum dwie godziny pracy drona, a kamerę można umieścić zarówno na jego dole, jak i na górze. Sama kamera jest wyposażona w 20-krotny zoom optyczny hybrydowy i 150-krotny zoom maksymalny. Może robić zdjęcia w formacie JPG i kręcić wideo MP4. Ma też opcję termowizyjną.

Miasto szacuje, że w jego granicach do wymiany pozostało około 8 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła. W 2024 roku na wymianę pieców przeznaczona zostanie kwota 4,4 miliona złotych. Mieszkańcy nadal skorzystać mogą z programów dofinansowanych ze środków rządowych czy unijnych.

– To rządowy program Ciepłe Mieszkanie, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również program Czyste Powietrze, który jest realizowany w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przypomina Mateusz Kruk, pełnomocnik prezydenta Sosnowca do spraw jakości powietrza. – Podpisaliśmy z WFOŚiGW porozumienie i prowadzimy punkt czystego powietrza, w którym po wcześniejszym umówieniu się mieszkańcy mogą uzyskać wszelką informacje i złożyć wnioski bez konieczności wyjazdu do Katowic – dodaje.

W 2023 roku w Sosnowcu w ramach programu działającego od trzech lat programu Czyste Powietrze złożono 148 wniosków o dofinansowanie.