Sosnowiec ponownie gra z Orkiestrą!

Przed nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

To już w niedzielę 28 stycznia. Cel 32. Finału WOŚP: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. 32. Po raz pierwszy w historii naszego miasta Orkiestra zagra w Arenie Sosnowiec, nowej hali wchodzącej w skład ArcelorMittal Park.

– Tradycyjnie już Sosnowiec gra z Orkiestrą, a nasze miasto jest stolicą wojewódzkiego finału. Jak zwykle przygotowaliśmy szereg imprez towarzyszących, nie zabraknie występów gwiazd, wśród nich m.in.: Miuosh, Big Cyc i Łukasz Samburski, uczestnika programu Voice of Poland, a tradycyjnie o godz. 20.00 będziemy świadkami „światełka do nieba”. Zachęcam mieszkańców do wspólnej zabawy. Pamiętajcie, że Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej, a Sosnowiec razem z nią – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.