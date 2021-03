Prestiżowa akredytacja dla sosnowieckiego szpitala

Sosnowiecki Szpital Miejski należy do elitarnego grona 204 placówek medycznych w całym kraju, a 30 w województwie śląskim, które posiadają akredytację przyznawaną przez Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce działa aż 890 szpitali, a w województwie śląskim 136, jednak tylko nieliczne z nich otrzymały wyjątkowe wyróżnienie. Dla Pacjentów certyfikat ten oznacza, że jakość leczenia w placówce realizowana jest na najwyższym poziomie, a szpital dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną. Sosnowiecki Szpital Miejski dokłada wszelkich starań, aby otaczać Pacjentów fachową i jak najlepszą opieką medyczną, czego potwierdzeniem jest przyznany certyfikat.

Sosnowiecki Szpital Miejski stale podejmuje działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wykonuje prace modernizacyjne i w trosce o pacjentów realizuje inwestycje oraz wprowadza nowe udogodnienia. Z początkiem 2020 roku zreorganizowano strukturę szpitala. Działalność lecznicza została przeniesiona do większego, wyposażonego w nowoczesny blok operacyjny budynku w centrum miasta przy ul. Zegadłowicza, gdzie funkcjonuje Centralny Szpital Miejski. Z kolei w drugim budynku w dzielnicy Zagórze prowadzona jest terapia psychiatryczna, uzależnień, rehabilitacja i opieka długoterminowa. Wprowadzone zmiany to udogodnienie dla mieszkańców miasta oraz pracowników placówki. Dzięki nim możliwa jest także optymalizacja kosztów i maksymalne wykorzystanie potencjału placówki wraz z jej nowoczesną częścią zlokalizowaną przy ul. Zegadłowicza. Sosnowiecki Szpital Miejski także w obliczu pandemii i wobec nierównej walki z koronawirusem, otacza pacjentów fachową opieką medyczną i podejmuje działania z myślą o dobru pacjentów. Jako jedna z pierwszych placówek na Śląsku, sosnowiecka lecznica przywróciła porody rodzinne, wprowadzono możliwość odwiedzin Pacjentów podczas przedłużonej hospitalizacji, w tym także zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo obowiązują uproszczone zasady udostępnienia informacji o stanie zdrowia bliskich. Rodzina może je uzyskać telefonicznie, dzięki identyfikacji na podstawie indywidualnego kodu PIN, uprawniającego osobę upoważnioną do uzyskania informacji. Sosnowiecki Szpital Miejski posiada również wykwalifikowany personel, który systematycznie podnosi swoje kompetencje i na co dzień leczy pacjentów nie tylko z Sosnowca, ale i również okolicznych miast województwa. Potwierdzeniem skuteczności prowadzonych działań i świadczeniem opieki medycznej zgodnie z najwyższymi standardami Ministerstwa Zdrowia jest przyznany w ostatnich miesiącach 2020 roku Certyfikat Akredytacyjny.

- W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim dokładamy wszelkich starań, aby otaczać naszych Pacjentów bezpieczną, fachową i jak najlepszą opieką medyczną. Cieszymy się, że nasz szpital uzyskał certyfikację w zakresie swojej działalności, tym bardziej, że tylko 23% placówek w kraju posiada akredytację. Zdobycie tego wyróżnienia to zasługa całego personelu szpitala, który, pomimo wszelkich trudności jakie przyniosła pandemia, ciężko pracuje na sukces szpitala. Naszym priorytetem jest spełnienie najwyższych norm jakości leczenia – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Sosnowiecki Szpital Miejski wśród nielicznych placówek w kraju i w województwie

Sosnowiecki Szpital Miejski po raz drugi został wyróżniony certyfikatem akredytacyjnym przyznawanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – centralną jednostkę Ministerstwa Zdrowia. Prestiżowe wyróżnienie, po spełnieniu szeregu wymagań akredytacyjnych, udzielane jest tylko najlepszym szpitalom w kraju. Do otrzymania akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% punktów, natomiast Sosnowiecki Szpital Miejski otrzymał 82%. Tym samym, sosnowiecka placówka jest gronie 204 placówek medycznych w całym kraju, które posiadają tego typu wyróżnienie z 890 obecnie funkcjonujących szpitali w Polsce. W województwie śląskim Certyfikat Akredytacyjny posiada 30 szpitali ze 136 placówek zlokalizowanych na Śląsku. Sosnowiecki Szpital Miejski z uzyskanym wyróżnieniem znalazł się w tym samym w gronie, co np. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Śląskie Centrum Chorób Serca czy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Certyfikat z 2020 roku dla sosnowieckiej placówki, podobnie jak poprzedni, przyznany jest na okres 3 lat.

Niełatwy proces akredytacyjny

Przystąpienie szpitala do certyfikacji jest dużym wyzwaniem organizacyjnym dla każdej placówki i wymaga szeregu działań sprawdzających wszystkie aspekty jej działalności. Pomimo, że certyfikacja w Sosnowcu była realizowana po raz drugi, za każdym razem proces weryfikacyjny jest tak samo skomplikowany.

- Ocena szpitali jest niełatwym i złożonym procesem. Prowadzą ją doświadczeni, zewnętrzni wizytatorzy, którzy doskonale znają specyfikę pracy szpitali. Ocena końcowa wynika z poszczególnych analiz wielu aspektów działalności szpitala, m. in procesu leczenia i opieki nad pacjentem, ale także kwestii zarządzania i administracji. Tym bardziej cieszymy się, że nasza placówka spełniła wszystkie, często skomplikowane wymogi Ministerstwa Zdrowia – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Niezależna, zewnętrzna Komisja Akredytacyjna, wnikliwie oceniała funkcjonowanie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Placówka musiała spełnić aż kilkaset standardów akredytacyjnych. Analizie podlegały m. in. takie działania jak: ciągłość opieki nad pacjentem, prawa pacjenta, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, zarządzanie szpitalem i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także funkcjonowanie oddziałów i zakładów szpitalnych. Przystąpienie do procesu akredytacji jest dobrowolne, a ocena realizowana w jej ramach oparta jest na porównaniu stwierdzonej podczas wizytacji praktyki postępowania i stanu szpitala z przyjętymi wzorcami.

Program Akredytacji Szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998. Został opracowany i wdrożony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie – jednostkę Ministerstwa Zdrowia.