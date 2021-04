Ponad 100 miejsc parkingowych przy Energetycznym Centrum Kultury

Do końca kwietnia zakończą się prace remontowe przy budowie parkingów przy głównej siedzibie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury. Energetyczne Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej będzie teraz dysponować 135 miejscami parkingowymi.

– W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy pierwszy etap prac, oddaliśmy do użytku tzw. parking środkowy. Zdemontowana została istniejąca do tej pory wyeksploatowana i uszkodzona nawierzchnia. W jej miejsce wykonano nową nawierzchnię miejsc postojowych i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej. Z kolei w marcu bieżącego roku zakończył się drugi etap, tym razem wyremontowaliśmy parking przy budynku – powiedział Michał Góral, dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury .

W projekcie ujęto oczywiście miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace porządkowe, które zakończą się pod koniec kwietnia. Koszt inwestycji to prawie 580 tys. zł.

– Budynek, w którym siedzibę ma Klub im. Jana Kiepury został zaadaptowany jako jednostka kulturalna i jest stale unowocześniany. To jedno z ważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Sosnowca, służy mieszkańcom, zarówno tym najmłodszym, którzy stawiają pierwsze kroki czy to na scenie czy szlifując inne talenty artystyczne. Dbamy o komfort tego miejsca, pamiętamy o osobach z niepełnosprawnościami, o seniorach. W 2018 roku do użytku oddana została nowoczesna winda. Teraz przyszedł czas na miejsca parkingowe – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.