W Sosnowcu powstaną kolejne miejsca do rekreacji i wypoczynku

Siedem stref wypoczynku, zabawy i rekreacji powstanie na terenie Sosnowca w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To efekt Budżetu Obywatelskiego i projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

Nowy zieleniec powstanie u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej oraz Gospodarczej i będzie miał 1500 m2 powierzchni. Nowe ścieżki zostaną połączone z istniejącym chodnikiem, a najważniejszym elementem skweru będzie plac zabaw z linearium oraz siłownia plenerowa. Na miejscu znajdą się także stoły do ping ponga, gry w szachy i piłkarzyki. Całość zostanie uzupełniona nasadzeniami z traw ozdobnych. Koszt to 458 tys. zł.

Powiększy się również plac zabaw na Środuli w rejonie ul. Norwida, Rodakowskiego i Witkiewicza. Nowe zabawki będą dostosowane do dzieci w różnym wieku i różnym stopniu aktywności. Po raz pierwszy w tym rejonie zamontowana zostanie trampolina ziemna oraz huśtawka dla matki z dzieckiem. Nie zabraknie również rozległego zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, wieżami, drabinkami i tunelami, a także linowego placu zabaw. Powierzchnia pod urządzeniami ma zostać wyłożona bezpieczną nawierzchnią, a całość będzie ogrodzona. Koszt 330 tys. zł.

"Fabryka aktywności od juniora do seniora" – pod takim hasłem kryje się projekt budowy miejsca aktywności przy ulicy Legionów. Za ponad 300 tys. zł powstanie miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci odwiedzających park oraz ich rodziców i dziadków. Na dzieci będzie czekał plac zabaw, a na opiekunów siłownia pod chmurką oraz stoły do gry w szachy i ping ponga.

Mieszkańcy Milowic postawili z kolei na ogród zabaw dziecięcych, który powstanie w miejscu wysłużonego placu w rejonie ulicy Bławatków. Wśród atrakcji pojawi się lubiana przez dzieci linowa wieża do wspinania oraz połączony tunelami i zjeżdżalniami zestaw zabawowy. Oczywiście, nie zabraknie tradycyjnych huśtawek i piaskownicy. Inwestycja warta 200 tys. zł powinna być zrealizowana tak, by nie było konieczności usuwania drzew.

Na zmodernizowanym za 300 tys. zł. placu zabaw ustawionych zostanie aż 8 urządzeń w tym: huśtawki, trampolina, linearium oraz duży, sześciowieżowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i tunelami. W obrębie placu ustawiona będzie siłownia pod chmurką.

Na osiedlu Kalinowa w Niwce też się zmieni. Rozbudowany zostanie skwer rekreacyjno-wypoczynkowy o 10-cio stanowiskową siłownię plenerową.

Uzupełnieniem skweru będzie blisko 30-metrowy zestaw linowy do doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Koszt to 186 tys. zł.

Ostatnie zmiany wiążą się z zagospodarowaniem placu przed biblioteką w rejonie ulicy Klonowej w Klimontowie. Tam na nowo zostanie zaaranżowana zieleń, będą ustawione ławki i wymienione oświetlenie. Koszt 221 tys. zł.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu to doskonałe narzędzie dla mieszkańców. Każdy ma wpływ na swoją najbliższa okolicę. To mieszkańcy decydują co mamy zrobić tuż obok nich. Wy wymyślacie, a my realizujemy Wasze pomysły. W tym wypadku Sosnowiczanie postawili na rekreację i odpoczynek – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński.