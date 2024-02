Policjanci z Sosnowca udzielili pomocy młodemu mężczyźnie

Sierżant Sebastian Szymański oraz starszy posterunkowy Alicja Raczkowska z tutejszego komisariatu II zostali skierowani do mieszkania, w którym miał znajdować się młody mężczyzna potrzebujący pilnej pomocy. Policjanci potwierdzili zgłoszenie i gdy zobaczyli nieprzytomnego sosnowiczanina, szybko udzielili mu pomocy. Mężczyzna odzyskał przytomność, a następnie został przekazany pogotowiu.

Pierwsza pomoc dla młodego mieszkańca Sosnowca

W poniedziałek rano sosnowieccy policjanci dostali zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który potrzebuje pilnej pomocy. Na miejsce pojechali sierżant Sebastian Szymański oraz starszy posterunkowy Alicja Raczkowska z komisariatu II. Gdy mundurowi weszli do mieszkania, zobaczyli leżącego na podłodze mężczyznę. Młody sosnowiczanin był nieprzytomny. Policjanci natychmiast zareagowali i udzielili mu pierwszej pomocy medycznej. Mężczyzna odzyskał przytomność. Po przyjeździe karetki mundurowi przekazali mężczyznę pogotowiu ratunkowemu, które przewiozło go do pobliskiego szpitala.

Twoja reakcja może uratować życie

Na szczęście niebezpieczna sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać osób, które zwierzają się ze swoich problemów, bez wsparcia i pomocy. Nie ignorujmy ich cichego wołania o pomoc. W takich przypadkach o pomoc można zwrócić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego, jak również do psychologa, czy psychiatry.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112, Telefon Zaufania dla Dorosłych pod numer 116 123, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 121212.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: https://liniawsparcia.pl/.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję telefon 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie https://stopdepresji.pl/.