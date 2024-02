Znamy listę kandydatów KO do Sejmiku Województwa Śląskiego

Znamy drużynę Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu 7, który obejmuje Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty będziński i zawierciański.

Kandydaci KO do Sejmiku Województwa Śląskiego

We wtorek 27 lutego parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali oficjalnie swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu nr 7. W oficjalnej prezentacji „drużyny” KO do śląskiego sejmiku uczestniczyli senator Beata Małecka-Libera, poseł Wojciech Saługa oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

- Szanowni Państwo, żeby skutecznie rządzić i zmieniać Polskę, musimy dalej wygrywać wybory. Przed nami drugi etap batalii o Polskę, ponieważ ona nie skończyła się 15 października zeszłego roku ani utworzeniem rządu Donalda Tuska, ale trwa. Dzisiaj walka o samorządy i najbliższy nam polityczny świat. To w samorządzie decydują się sprawy naszych ulic, dzielnic, osiedli, gmin i miast. W samorządzie decydują się także sprawy wojewódzkie, dlatego dzisiaj prezentujemy kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego. To niezwykle ważna instytucja na mapie politycznej województwa śląskiego. To tu zapadają główne decyzje dotyczące podziału środków europejskich, czy funkcjonowania służby zdrowia. Do sejmiku wybraliśmy najlepszą drużynę z najlepszych. Ludzi sprawdzonych, zaufanych, którzy mają doświadczenie i wiedzą, co robić, żeby służyć mieszkańcom i zmieniać województwo śląskie na lepsze - mówił poseł Wojciech Saługa.

Na liście KO do sejmiku śląskiego w okręgu nr 7 znaleźli się: