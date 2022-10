Podziękowania dla sosnowieckich kryminalnych. Odzyskali skradziony rower

Do Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wpłynęły podziękowania dla dwóch policjantów operacyjnych z sosnowieckiego Komisariatu Policji II, którzy w maju 2022 odzyskali rower skradziony jednej z mieszkanek Katowic.

Jednoślad wrócił do właścicielki w dniu kradzieży

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku włamania do garażu. Kiedy w trakcie dalszych czynności sprawdzali telefon jednego z nich, zauważyli zdjęcie lombardu i roweru. Natychmiast rozpoznali rower, który widzieli wcześniej w jednym z policyjnych komunikatów jako skradziony w Katowicach. Okazało się, że mężczyźni po kradzieży zastawili go w będzińskim lombardzie widocznym na zdjęciu. Sprawcy usłyszeli więc zarzuty nie tylko włamania do garażu, ale też kradzieży roweru. Jednoślad został zwrócony właścicielce tego samego dnia, kiedy miał miejsce rabunek. Teraz wdzięczna pokrzywdzona postanowiła przesłać na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu podziękowania dla policjantów:

„Chciałam serdecznie podziękować za odnalezienie roweru, którego zaginiecie zgłosiłam 10.05.2022r. i tego samego dnia został odnaleziony. Wyrażając swoją wdzięczność życzę dużo wytrwałości oraz sukcesów zawodowych” - przekazała podziękowania mieszkanka z Katowic.

Policjanci zgodnie twierdzą, że tego rodzaju podziękowania zawsze są dla nich bardzo miłe i dają motywację do dalszego działania oraz poczucie, że ich zaangażowanie służy mieszkańcom miasta.