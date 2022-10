Jesienny repertuar Helios pełen gwiazd!

Kolejny październikowy tydzień w kinach Helios dostarczy widzom wyjątkowych wrażeń. Filmy, które sieć przygotowała w nadchodzącym tygodniu to mocne pozycje, które śmiało mogą konkurować z zeszłotygodniowymi premierami. Dla jednych będzie to nieziemska przygoda z superbohaterem Uniwersum DC, a dla innych - odważna polska komedia twórców hitów „Testosteron” i „Lejdis”. Nie zabraknie także emocji, które zapewni finałowy odcinek serialu HBO „Ród smoka”. Na sympatyków kina familijnego czeka natomiast klasyczna historia w nowej odsłonie, a więc szykuje się kolejny relaksujący czas w kinie.

Kino Helios - repertuar

Długo wyczekiwana premiera najnowszej produkcji z Uniwersum DC nadchodzi! To „Black Adam” i sam Dwayne Johnson w roli tytułowej. To pierwszy w historii wielkoekranowy film fabularny, który wprowadza do kinowego uniwersum tego bohatera. Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów - i prawie równoczesnym uwięzieniu - Black Adam zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość. Warto zostać w kinie do samego końca ponieważ scena po napisach... będzie istną bombą!

Zgubiony na balu pantofelek to nic w porównaniu z zaczarowanym w mysz księciem. Ulubieni bohaterowie powracają w nowym filmie „Kopciuszek i Kamień Życia”, który aż tętni od przygód i magicznych bohaterów. Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować księcia Alexa. Żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Tak zaczyna się na pełna przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawa do dalekich krain. W sobotni poranek 22 października film zostanie zaprezentowany również w nowym cyklu Heliosa - Seanse przyjazne sensorycznie, gdzie panują odpowiednie warunki dla widzów z nadwrażliwością na bodźce.

Twórcy „Testosteron” i „Lejdis” zapraszają na najnowszą zwariowaną komedię - „BEJBIS”. Ada i Mikołaj są szczęśliwym małżeństwem. Uprawiają seks częściej niż się kłócą, są rodzicami piętnastolatki, mają grono wiernych przyjaciół. Słowem polska klasa średnia w średnim wieku. Tę z trudem budowaną i utrzymywaną konstrukcją poważnie zachwieje nowy członek rodziny. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej nocy, na świat przyjdzie Janek, cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu! Jak poradzą sobie w tej sytuacji bohaterowie? Może być naprawdę zabawnie... 26 października film będą mogły zobaczyć również wszystkie fanki cyklicznych spotkań Kino Kobiet. Fantastyczna, luźna atmosfera imprezy, skupionej wyłącznie na kobietach sprawia, że seanse są absolutnie wyjątkowe!

Dla sympatyków rodzimych produkcji kino Helios kolejne trzy mocne propozycje, choć każda z nich jest inna, to mają wspólny mianownik – wspaniałe historie, których scenariusz napisało samo życie. Z morskich odmętów na ekrany kin wynurza się „Orzeł. Ostatni Patrol” - fascynująca opowieść o legendarnym okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. Film przedstawia trzymającą w napięciu i owianą tajemnicą historię ostatniego patrolu tej jednostki. „Ania” to wzruszająca opowieść o przedwcześnie zmarłej polskiej aktorce - Annie Przybylskiej. W filmie zostały wykorzystane nagrania z rodzinnego archiwum. Wspólne chwile z aktorką wspominać będą najbliżsi, między innymi jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra.

„Johnny” to natomiast biografia księdza Jana Kaczkowskiego i historia jego niezwykłej przyjaźni z Patrykiem Galewskim, pomagającym w puckim hospicjum założonym przez księdza Kaczkowskiego. Pełen ciepła i wzruszeń obraz, obok którego nie da się przejść obojętnie...

23 października w cyklu Filmowe Poranki na młodych widzów czeka spotkanie z mieszkańcami miasteczka Pontypandy i dzielnym Strażakiem Samem, który od lat podbija serca małych widzów na całym świecie. Sam, jak na bohatera przystało, nie tylko gasi pożary, ale również pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Tradycyjnie projekcję Filmowych Poranków poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej.

W poniedziałek, 24 października przypada czas na finałowy odcinek serialu HBO „Ród smoka”. Z tej okazji dla wszystkich fanów serii sieć kin Helios przygotowała niespodziankę i możliwość obejrzenia finału na dużym ekranie w niepowtarzalnych warunkach kinowych. Start punktualnie o godzinie 20:00!

Tego samego dnia w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie „Vortex” - przejmujący zapis ostatnich dni życia starszego małżeństwa. Gaspar Noé tym razem stawia na twardy realizm i formalnie eksperymentuje. Od początku dzieli ekran na dwie części, osobno obserwując powoli tracącą kontakt z rzeczywistością, chorą na demencję żonę oraz jej schorowanego męża.

W czwartek, 27 października w cyklu Kultura Dostępna wyświetlony zostanie kameralny dramat psychologiczny „Po miłość / Pour l'amour” opowiadający o internetowym romansie i jego skutkach. Jest to zarazem emocjonujący koktajl złożony z alkoholu i miłości, wzmocniony odwiecznym wezwaniem „nigdy się nie poddawaj”! Film dotyka problemu przemożnego wpływu nowych technologii na życie ludzi.

Po szczegółowe informacje dotyczące październikowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.