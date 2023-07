Podsumowanie półmetka wakacji na Śląsku. Policjanci zatrzymali 963 nietrzeźwych kierowców!

Za nami już połowa wakacji. Przez ten czas śląscy policjanci nieustanie dbali o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Jak pokazują policyjne statystyki, dla mundurowych był to okres wytężonej pracy.

Śląscy policjanci podsumowują pracowite wakacje

Od początku wakacji na terenie Śląska doszło do 225 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 261 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych było 3 pieszych, 3 motocyklistów i 1 rowerzysta. Ponadto na drogach województwa śląskiego doszło do 4275 kolizji. W tym czasie śląscy policjanci zatrzymali 963 nietrzeźwych kierujących.

Śląscy policjanci po raz kolejny przypominają wszystkim kierującym o ostrożnej jeździe i dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz do natężenia ruchu. Pamiętajmy, aby podczas jazdy zwracać uwagę na oślepiające słońce, które może utrudniać widoczność i koncentrację. Zwolnijmy na mokrej nawierzchni. Szczególną ostrożność zachowajmy w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. Nie zapominajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Jeśli Twoje dziecko ma zaplanowany grupowy wyjazd autokarem na wycieczkę, obóz czy kolonie, zadbaj o kontrolę autokaru i kierowcy przed wyjazdem.

Woda wciąż zbiera swoje żniwa

Okres wakacji to dla wielu z nas czas spędzony nad wodą. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak powinien wyglądać taki wypoczynek. W tym roku podczas wakacji na Śląsku utonęły już 4 osoby. Byli to mężczyźni w wieku od 26 do 59 lat. Do utonięć doszło w miejscach niestrzeżonych. Apelujemy o unikanie niestrzeżonych kąpielisk i miejsc, które nie są przeznaczone do kąpieli – analiza utonięć wskazuje, że to tam najczęściej dochodzi do tragedii. Na Śląsku jest wiele „dzikich kąpielisk”, powstałych m.in. w różnego rodzaju gliniankach, wyrobiskach czy na byłych terenach przemysłowych. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych podopiecznych.