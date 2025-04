Wystartował nabór do 3. edycji wydarzenia edukacyjnego "Ogrody Deszczowe GZM" / fot. UM Sosnowiec

Do 13 maja 2025 r. można zgłaszać udział w kolejnej, trzeciej już edycji wydarzenia edukacyjnego „Ogrody Deszczowe GZM”, organizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Program skierowany jest do wszystkich typów placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, uczelni – a także do organizacji pozarządowych.

Jaki jest cel wydarzenia?

Głównym celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości mieszkańców Metropolii w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz promowanie działań wspierających adaptację do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową.

Co czeka na uczestników?

Podobnie jak w latach ubiegłych, warsztaty w ramach programu będą miały formę części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy dowiedzą się m.in., czym są ogrody deszczowe, dlaczego warto je zakładać, jak wpływają na bioróżnorodność i retencję wody oraz w jaki sposób wspierają lokalny mikroklimat. Część praktyczna to wspólne zakładanie ogrodu deszczowego w pojemniku o pojemności 3 m3.

Dlaczego warto założyć ogród deszczowy?

gromadzi i zatrzymuje wodę opadową w miejscu jej wystąpienia,

pomaga utrzymać prawidłową wilgotność gleby i powietrza,

wspiera lokalną bioróżnorodność,

poprawia estetykę otoczenia,

oczyszcza wodę dzięki roślinom hydrofitowym,

przeciwdziała skutkom suszy i lokalnych podtopień,

sprzyja integracji lokalnej społeczności.

W 2024 roku w programie uczestniczyło łącznie 19 podmiotów: 17 placówek oświatowych, jedno stowarzyszenie sportowe oraz jedna uczelnia wyższa. Łącznie w warsztatach wzięło udział około 500 osób. W tym roku organizatorzy liczą na jeszcze większe zainteresowanie – czekają na zgłoszenia przedszkoli, szkół, uczelni i organizacji z całej Metropolii.